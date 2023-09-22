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AK Partili isimden gündem yaratacak Kılıçdaroğlu önerisi: Kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek! 'Deniz Baykal' detayı dikkat çekti

22.09.2023 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Partili Bahadır Yenişehirlioğlu'ndan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında gündeme damgasını vuracak bir öneri geldi. Seçimde cumhurbaşkanı adayı olan Kılıçdaroğlu milletvekili olmamıştı. AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, konuyla ilgili gelen soruya yanıt olarak öneriyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ileteceğini bildirdi.

AK Partili isimden gündem yaratacak Kılıçdaroğlu önerisi: Kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek! 'Deniz Baykal' detayı dikkat çekti

Seçimlere cumhurbaşkanı adayı olarak katılan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun milletvekili seçilme yasağının kaldırılması gündemde. Üstelik konuyla ilgili AK Partili Yenişehirlioğlu "Şık olur, güzel olur. Ben bunu Cumhurbaşkanımıza ileteceğim, karar onlarındır" diyerek harekete geçeceğini dile getirdi.

"AKLIMA ENTERESAN BİR ŞEY GETİRDİ"

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Manisa’da yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda gündemi değerlendiren Yenişehirlioğlu, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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Bir gazetecinin, "2003 yılında dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın milletvekili seçilme yasağının kaldırılmasına verdiği desteğe karşılık, bugün AK Parti’nin Kemal Kılıçdaroğlu’na milletvekilliği yolunu açma gibi bir planı olur mu?" yönündeki sorusuna, "Kılıçdaroğlu’nun meclise taşınma mevzusunu bilmiyorum ama bu şık olabilir şahsen. AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili olarak söylemiyorum, Bahadır Yenişehirlioğlu olarak söylüyorum, şık olur, güzel olur. Aklıma enteresan bir şey getirdi. Ben bunu Cumhurbaşkanımıza ileteceğim, karar onlarındır. Bu toplum barışı açısından, bir anayasa girişiminde bulunduğumuz süreçte şık ve güzel olur, bakalım" diye konuştu.

"BİR ÜLKE BU KADAR MÜLTECİYİ BU KADAR UZUN SÜRE TAŞIYAMAZ"

Bir başka gazetecinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM toplantısında sığınmacılara yönelik söylemleri hakkındaki sorusunu da yanıtlayan Yenişehirlioğlu şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın orada söylediği husus şu: ’İbadullah bunlar burada kalacak ve asla gitmeyecekler’ değil. Ciddi manada sınırımızın ötesinde şehirler kuruluyor. Amerika’ya rağmen askeri harekatlarla oluşturduğumuz güvenli bölgelerde hummalı bir çalışma var. Briket evler diye tabir ediliyor. Güvendiğimiz dost ülkelerden elde ettiğimiz finansla da yapılan evler var. Şu ana kadar 500 bin kişi geri döndü. ’Hadi defolun gidin, sizi kapı dışarı atıyoruz’ diyemeyiz diyor. Onlara güvenli bir alan tesis edeceğiz ve göndereceğiz. Zaten bir ülke bu kadar mülteciyi bu kadar uzun süre taşıyamaz. Dünyada en çok mülteciyi taşıyan biziz. Bizim ekonomimiz de belli. Biz rahmet ve merhamet medeniyeti olduğumuz için sineye çekip ekmeğimizi bölüşüyoruz ama bu sonsuza kadar böyle gitmez. Peyderpey Türkiye’deki sığınmacılar kendi bölgelerine dönecekler."

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI: BAKTIK OLMUYOR, HALKIN İRADESİNE BAŞVURACAĞIZ

Öte yandan Meclisin önümüzdeki dönem en önemli gündem maddesinin sivil anayasa konusu olduğunu ifade eden Yenişehirlioğlu, "Milletimizin refahını yükseltecek, hukukun üstünlüğünü, çoğulculuğu, adaleti, hakkaniyeti tahkim edecek, her bir vatandaşımızın özgürlüklerini garanti altına alacak, gençlerimizin geleceklerine umutla bakmalarını sağlayacak, özetle ’Türkiye Yüzyılı’na yakışacak şekilde hazırlayarak milletimize kazandırmanın gayesi içinde olacağız. Meclisimizin önümüzdeki dönemde yapacağı en önemli faaliyet budur. Bizim için bu olmazsa olmazdır. Bu noktada bütün şartları zorlayacağız. Türkiye’yi sivil bir anayasayla buluşturmak için konsensus kurmaya çalışacağız ama baktık olmuyor, o zaman halk iradesine müracaat edeceğiz" diye konuştu.

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Konuşmaların ardından Yenişehirlioğlu, kaleme aldığı romanlarından bazılarını gazetecilere hediye ederek imzaladı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu CHP ak parti

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