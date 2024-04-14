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Eski AK Partili belediye başkanının o paylaşımı büyük tepki çekti! 'Çekilin, aç Türkler...'

14.04.2024 17:24
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AK Parti İzmir milletvekili Şebnem Bursalı'nın Monaco tatili paylaşımının yankıları hala devam ederken, başka bir olay daha patlak verdi. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinin önceki dönem belediye başkanı AK Partili Ekrem Yavaş, yollarda oluşan bayram yoğunluğunu "çekilin, aç Türkler tatilden dönüyor" notuyla paylaştı. Yavaş'ın bu paylaşımı büyük tepki topladı.

Eski AK Partili belediye başkanının o paylaşımı büyük tepki çekti! 'Çekilin, aç Türkler...'

31 Mart tarihinde yapılan yerel seçimlerde Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Serkan Sak oyların yüzde 52,57'sini alarak belediye başkanı seçilmişti. Seçim yarışında yüzde 40,16'lık oyuyla ikinci sırada kalan AK Parti adayı ve önceki dönem belediye başkanı Ekrem Yavaş, tepki çeken bir paylaşımda bulundu.

2100 LİRAYA ISTAKOZ

AK Parti İzmir milletvekili Şebnem Bursalı'nın Monaco tatilinde yediği ıstakozun fiyatı gündem olmuştu.

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2100 lira fiyatı olan ıstakozun görüntüsünü paylaşan Bursalı'ya tepkiler çığ gibi büyümüştü.

"ÇEKİLİN AÇ TÜRKLER TATİLDEN DÖNÜYOR"

Eski AK Partili belediye başkanı Ekrem Yavaş'ın bayram tatilinden dönüşte yaptığı paylaşım büyük tepki topladı.

Paylaşımda Yavaş, "Çekilin aç Türkler tatilden dönüyor" ifadelerini kullandı.

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Paylaşımının büyük tepki çekmesi üzerine Yavaş, bu paylaşımını kaldırdı.

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Anahtar Kelimeler:
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