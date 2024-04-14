Eski AK Partili belediye başkanının o paylaşımı büyük tepki çekti! 'Çekilin, aç Türkler...'

31 Mart tarihinde yapılan yerel seçimlerde Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Serkan Sak oyların yüzde 52,57'sini alarak belediye başkanı seçilmişti. Seçim yarışında yüzde 40,16'lık oyuyla ikinci sırada kalan AK Parti adayı ve önceki dönem belediye başkanı Ekrem Yavaş, tepki çeken bir paylaşımda bulundu.
AK Parti İzmir milletvekili Şebnem Bursalı'nın Monaco tatilinde yediği ıstakozun fiyatı gündem olmuştu.
2100 lira fiyatı olan ıstakozun görüntüsünü paylaşan Bursalı'ya tepkiler çığ gibi büyümüştü.
Eski AK Partili belediye başkanı Ekrem Yavaş'ın bayram tatilinden dönüşte yaptığı paylaşım büyük tepki topladı.
Paylaşımda Yavaş, "Çekilin aç Türkler tatilden dönüyor" ifadelerini kullandı.
Paylaşımının büyük tepki çekmesi üzerine Yavaş, bu paylaşımını kaldırdı.