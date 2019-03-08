BALIKESİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Başkaları gibi karanlıkta el ele tutuşup, 'birbirine hiç benzemeyenler' gibi bir ittifak yapmadık. Bu coğrafyanın, toprakların kokusunu içinde taşıyan, bu milletin öz değerlerini gönlünde, aklında, ülküsünde taşıyan bir hareket olarak, sayın Cumhurbaşkanımız ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bey'in beraber oluşturdukları bu ittifak 31 Mart'ta başarılı olacak." dedi.

Kandemir, Avlu Alışveriş Merkezi Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Şehir Tasavvuru ve Proje Tanıtım Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, AK Parti belediyeciliğinin her zaman güzel hizmetler yaptığını söyledi.

Bu hizmetleri gerçekleştirenlere teşekkür eden Kandemir, "Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz'ın birikimi ve enerjisiyle Balıkesir'i dünyanın sayılı şehirlerinden biri haline getireceğine inancım tam. Kendisinin Karesi ilçesinde yaptıklarına şahitlik ettik. Gerçekten de iyi bir belediyeci, iyi bir eş ve iyi bir aile babası. Vizyonu olan, enerjisi yüksek bir belediye başkanının Balıkesir'e yakışacağını düşündük. Kendisini ittifakın adayı olarak sizlere emanet ettik." diye konuştu.