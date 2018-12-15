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AK Partili Numan Kurtulmuş: İstanbul ve Ankara'yı alırız

SEÇİM HABERLERİ  | 15.12.2018 10:17 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, seçim ittifakına ilişkin “MHP ve AK Parti’nin aday çıkarmadığı yerlerdeki adaylarımız tabiri caizse Cumhur İttifakı’nın ortak adayı olacaklar.” ifadelerini kullandı. Ankara ve İstanbul'u alacaklarını belirten Kurtulmuş "Tereddüt yok" dedi.

AK Partili Numan Kurtulmuş: İstanbul ve Ankara'yı alırız

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, MHP ile yapılacak seçim işbirliği kapsamında gösterilecek adayların Cumhur İttifakının ‘ortak adayı’ olacağını ve parti teşkilatlarının da ortak aday için çalışacağını söyledi. Kurtulmuş, bazı gazetecilerle sohbetinde AK Parti ile MHP arasında yapılacak seçim işbirliğinin teşkilatlara yansımaları konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; Kurtulmuş’un verdiği mesajlar şöyle:

Bizim açımızdan en önemli yerimiz tabii ki teşkilatlarımız. AK Parti’nin en büyük gücü teşkilatlarıdır. Teşkilatlarımızın çok iyi motive olması, il ve ilçelerdeki adayların en iyi şekilde desteklenmesidir. Hem teşkilatları, hem de seçmenimizi çok iyi motive edeceğiz. İki kere ikinin beş etmesini sağlayacak çalışma yapacağız. İttifak yapılan yerlerde, bunu sonuna kadar arkadaşlarımızı motive ederek çalışmalarını sağlayacağız. Cumhur İttifakı dediğimiz şey iki partinin yöneticilerinin bir araya gelerek ‘hadi bir seçim işbirliği’ yapalım endişesi ile ortaya çıkan bir ittifak değildir. Bir direncin sonucu olarak ortaya çıkan işbirliği, gönül birliğidir. 15 Temmuz sonrası süreçte de Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişte Parlamentoda yapılan iş birliği, 24 Haziran seçimlerinde sandıkta yapılan işbirliği ile de sandıkta sonuçları alınmıştır. Yani seçim işbirliği, ittifakı ortaya çıkartan şey değil; tam tersi ittifak seçim işbirliği şeklinde meyve verecek olan bir süreçtir. Bir kere öncelikle meydanlarda oluşmuş ittifakın kıymetini bilmek her iki parti bakımından önemli.

TEŞKİLATLARIMIZ SAYGI GÖSTERİR

AK Parti ve MHP bütün bu müşterek noktalarına, bunları geliştirmek istemelerine rağmen öncelikleri, siyasi stratejilerine, toplumsal tabanları itibari ile farklılık arz eden partilerdir. Burada aslolan nezaket, karşılıklı olarak birbirine saygı ama siyasetin günlük pratikleri içinde boğulmadan, Cumhur İttifakı’nın ruhunu koruyacak bir anlayışı geliştirmektir. MHP ve AK Parti’nin aday çıkarmadığı yerlerdeki adaylarımız tabiri caizse Cumhur İttifakı’nın ortak adayı olacaklar. İki parti de üzerine düşen çalışmayı yerine getirecek. Her iki partide karşılıklı olarak çalışacak. (AK Parti aday çıkarmadığı için teşkilatlardan tepki geldiği iddialarına için) Teşkilatlarımız ‘hem AK Parti’nin hem de Türkiye’nin genel menfaatleri bakımından ortaya çıkan karar budur’ der ve saygı gösterir. Bu kararın sandıkta gerçekleşmesi için gayret eder.”

İSTANBUL ANKARA'DA SIKINTI YOK

Kurtulmuş, AK Parti’nin Ankara ve İstanbul’da sıkıntısı olduğu iddiasının doğru olmadığını belirterek, şunları kaydetti: İstanbul’da da, Ankara’da da ben ciddi hiçbir seçim kazanma problemi olmadığını düşünüyorum. İstanbul siyasetini çok iyi bilen biri olarak söylüyorum. Nihayetinde şu tartışmayı doğru bulmam. ‘Bir büyük şehri kaybederse hükümet sistemi tartışmaya açılır’ konusu doğru bir tartışma değildir. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin nasıl değişeceğinin yolu bellidir. Bu bir anayasa referandumu, değiştirme süreci değil, yerel seçimde belediye başkanı kim olacak onu seçiyoruz. Evet, önemli bir seçim. Tereddüt yok. Ama sonuç bakımından da tereddüt etmiyorum. Böyle bir ihtimalin olmadığını düşünüyorum.

İTTİFAK TEST EDİLDİ

AK Partili Kurtulmuş “Eğer masa başında işbirliği meselesi olsaydı iki kere iki dört etmeyebilirdi. Ama geçmiş dönemde pratik sonuçları alınmış referandumda, seçimde. Bu ittifakın çalışacağını görüyoruz. Test edilmiş bir şey. Zaten var olan, genelde uygulanan ittifakın yerelde uygulanmasıdır” dedi.

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
Yok dostum. Alamazsınız artık çünkü millet uyandı artık
nasıl bukadar eminsiniz acaba ?
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@mah6bsddn4 AİLELERİ İLE BİRLİKTE 15 MİLYON EYT OYLARI HERYERDE.NE AKP KALELERİ VARKİ SİZE OY VERMEYECEKLER.KRAL ÇIPLAK
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