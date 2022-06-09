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AK Partili Şamil Tayyar'dan kira artışı düzenlemesine tepki! Yüzde 25'le sınırlandırılmıştı... "Gözden geçirilmeli"

09.06.2022 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kira artışlarına yüzde 25 sınır getiren düzenleme Meclisten geçerek yasalaştı. "Kiracılar açısından olumlu" olduğu belirtilen düzenlemeye ilişkin farklı açıklamalar gelirken, AK Partili Şamil Tayyar, düzenlemeye tepki göstererek "Karar gözden geçirilmeli" dedi.

AK Partili Şamil Tayyar'dan kira artışı düzenlemesine tepki! Yüzde 25'le sınırlandırılmıştı... "Gözden geçirilmeli"

Fahiş kira artışının önüne geçmek için yapılan düzenleme ile yenilenecek olan kira sözleşmelerine sınırlama getirilmişti. Karara göre, 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde, bir önceki yılın kirasının yüzde 25'i kadar artış yapılabilecek.

Kira artışına sınırlama getirilen kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilirek yasalaşırken, düzenlemeye ilişkin açıklamalar da gelmeye devam ediyor.

Yüzde 25 artış sınırının kiracılar açısından olumlu olduğu yorumları yapılıyor ancak bunun ev sahipleri açısından olumsuz sonuçları olacağı, yeni sorunlar doğurabileceği yorumları da yapılıyor.

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AK PARTİLİ TAYYAR'DAN TEPKİ

Yasalaşan teklife ilişkin bir açıklama da AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar'dan geldi. Düzenlemeye tepki gösteren Tayyar, Twitter hesabında dikkat çeken ifadeler kullandı. Tayyar, paylaşımında şunları söyledi:

"Fahiş kira artışı mutlaka önlenmeli. Artışa sınır koymak gerekiyorsa, ölçüt, TÜFE gibi nesnel olmalıdır. Enflasyonun %73.5 olduğu ortamda %25’lik keyfi sınır, yeni sorunlar üretir. Kayıt dışılık artar, daha kötüsü yeni sosyal ihtilaflar doğar. Karar gözden geçirilmeli."

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
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