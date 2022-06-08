Zam oranı yüzde 25 olmuştu! Kira düzenlemesi için Cüneyt Özdemir'den flaş yorum: Şimdi ev sahipleri...

Son aylarda hızla artışa geçen ve çok sayıda vatandaşı mağdur eden kira artışlarıyla ilgili hükümetten hamle geldi. Yapılan düzenlemeye göre, 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek olan kira sözleşmelerindeki artış oranı, bir önceki senenin kirasının yüzde 25'ini geçmeyecek. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıklaması sonrası "kiracılar açısından olumlu hamle" yorumları yapılırken, gazeteci Cüneyt Özdemir'den ise dikkat çeken bir açıklama geldi.

"EV SAHİPLERİ KİRACILARI ÇIKARTMAYA ÇALIŞACAK"

Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda, olaya ev sahipleri açısından baktığını ifade eden Özdemir, uygulamanın sağlıklı olmadığını belirtti. Özdemir paylaşımını şu notla yaptı:

%25 kira artırım limiti neresinden baksanız elde kalır. Şimdi ev sahipleri kiracıları çıkartmaya çalışacaktır. Adalet Bakanı enflasyonla mücadele ederse bu durum kaçınılmaz.

%25 kira arttırım limiti neresinden baksanız elde kalır. Şimdi ev sahipleri kiracıları çıkartmaya çalışacaktır! Adalet Bakanı enflasyonla mücadele ederse bu durum kaçınılmaz!!!https://t.co/3yQEzvpbxy pic.twitter.com/ijFjGxUcUv — cüneyt özdemir (@cuneytozdemir) June 8, 2022

"ENFLASYON YÜZDE 160 OLMUŞ..."

Özdemir konuşmasında ise şunları söyledi:

Kiralar uçuyor ev sahipleri ne yapacağını şaşırmış durumda. Bir de böyle bir açı var. İnsanların bir kısmı gelirini kiralardan elde ediyor. Böyle bir durum da var. Sadece kiracının yanında saf alamazsınız. Şu anda hükümet bunu tercih ediyor ve diyor ki "1 Temmuz 2023 yılına kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki seneki kiranın yüzde 25'ini geçemeyecek şekilde artış yapılmasını imkanı getiriliyor" Adalet Bakanı Bekir Bozdağ diyor.

Şimdi buna kiracı açısından diyebilirsin ki çok adaletli bir durum. Ama ev sahibi açısında adaletli bir durum değil. Ev sahibi açısından baktığın zaman; enflasyon yüzde 160 olmuş eve yüzde 25 zam yaptırıyorsun. Taşıma suyla enflasyonu söndürmeye çalışıyoruz. Söner mi? Bence sönmez.



