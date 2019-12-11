HABER

AK Parti'li Sırakaya'dan banka ve GSM operatörlerine "Mavi Kart" çağrısı:

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.12.2019 14:40 | Son Güncelleme

"Mavi Kartla ilgili işlemlerde 'Mavi Kart Yönergesi'nin titizlikle dikkate alınmasını tüm finans ve GSM operatörlerinden önemle rica ediyoruz" - "MASAK, BDDK, BTK, vatandaşlarımızın, bankalarda hesap açtırma, cep telefonu hattı açma gibi hizmet alımlarında Mavi Kart'ın resmi kimlik olarak dikkate alınması gerektiğini bir defa daha teyit etmiştir"

ALİ KEMAL AKAN - TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, Mavi Kart sahibi olup bankacılık ve cep telefonu hattı işlemlerinde sorun yaşayan vatandaşların ilgili resmi yazışmaları finans ve GSM operatörlerine ibraz ederek işlemlerini kolaylıkla yapabileceklerini bildirdi.

Sırakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurt dışında yaşayan Türk toplumunun önemli bir bölümünün, bulundukları ülkelerde sürekli ikamet ettiğini, yaşadıkları ülkelerin vatandaşlığını da alarak yaşadıkları ülkelerin ekonomik kalkınmalarına önemli katkıda bulunduklarını belirtti.

Yurt dışındaki vatandaşların çoğunun, sadece işçi değil akademisyen, bilim adamı, doktor, mühendis, avukat, gazeteci, iş adamı, sanatçı, politikacı, sporcu gibi çeşitli alanlarda meslek sahibi olduğunu dile getiren Sırakaya, bu vatandaşların, yaşadıkları ülkelerin siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel hayatına da pozitif katkı sağladığını ifade etti.

"Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın işlerini, hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik adımları atmaya AK Parti hükümetleri olarak devam ediyoruz." diyen Sırakaya, Mavi Kart sahibi vatandaşlarla da Türkiye arasında bir köprü kurduklarının altını çizdi.

Sırakaya, Mavi Kart yönergesi ile MERNİS veri tabanında kayıtlı, doğumla Türk vatandaşı olup, vatandaşlıktan çıkan kişilerin TC kimlik numarası değiştirilmeden "Mavi Kartlılar Kütüğü"ne kaydedilmesi ve buraya kaydedilen Mavi Kart'ların resmi kimlik kartı olarak kullanılabilmesinin önünü açtıklarını dile getirdi.

Mavi Kart'la ilgili Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu'na özellikle finans ve cep telefonu işlemlerinde yaşanan olumsuzluklarla ilgili şikayetler geldiğini belirten Sırakaya, şu ifadelere yer verdi:

"Bu şikayetlerin giderilmesi adına görüştüğümüz Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), vatandaşlarımızın, bankalarda hesap açtırma, cep telefonu hattı açma gibi hizmet alımlarında Mavi Kart'ın resmi kimlik olarak dikkate alınması gerektiğini bir defa daha Dışişleri Bakanlığımıza ve komisyonumuza resmi yazışmalar kanalıyla teyit etmiştir."

Mavi Kart sahibi olup bankacılık ve cep telefonu hattı işlemlerinde sorun yaşayan vatandaşların ilgili resmi yazışmaları finans ve GSM operatörlerine ibraz ederek işlemlerini kolaylıkla yapabileceklerine dikkati çeken Sırakaya, Mavi Kartla ilgili işlemlerde "Mavi Kart Yönergesi"nin titizlikle dikkate alınmasını tüm finans ve GSM operatörlerinden beklediklerini kaydetti.

Dünyanın en hızlısı! Hatay'da görüntülendiDünyanın en hızlısı! Hatay'da görüntülendi
Sırp savaş suçlularını savunan Peter Handke'ye Nobel ödülü verilmesine tepkiSırp savaş suçlularını savunan Peter Handke'ye Nobel ödülü verilmesine tepki
İçişleri Bakanı Soylu: "Bu yıl 318 kadın cinayeti mağduru var, bunların sadece 19’una ait tedbir kararı vardı"İçişleri Bakanı Soylu: "Bu yıl 318 kadın cinayeti mağduru var, bunların sadece 19’una ait tedbir kararı vardı"
Anahtar Kelimeler:
mavi kart Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu Başkanı Zaf

En Çok Okunan Haberler

Korkutan depremin görüntüsü ortaya çıktı! Panikle kaçıştılar!

Korkutan depremin görüntüsü ortaya çıktı! Panikle kaçıştılar!

Acı olay! Yakınları buldu

Acı olay! Yakınları buldu

Türkiye'den ABD'ye İncirlik ve Kürecik resti

Türkiye'den ABD'ye İncirlik ve Kürecik resti

Ünlü teknik adam kovuldu

Ünlü teknik adam kovuldu

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini sattı

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini sattı

Bir saatte 3 deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü!

Bir saatte 3 deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Cezaevinde rahatsızlandı, bilinci kapandı'

'Cezaevinde rahatsızlandı, bilinci kapandı'

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Ankara'da ses getirecek açıklama! Birkaç hafta içinde...

Ankara'da ses getirecek açıklama! Birkaç hafta içinde...

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tazminat davası!

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tazminat davası!

Diğer Haberler
Dışişleri Bakanlığı'ndan yeşil ve gri pasaport açıklaması

Bakanlıktan pasaport haberlerine yalanlama

Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan AB'ye çağrı!

Türkiye'den AB'ye flaş çağrı!

Son dakika! Bakan Soylu'dan terörle mücadele açıklaması: Dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz

Soylu'dan flaş açıklama: Dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz

Pompeo'yla görüşen Lavrov o iddialara tepki gösterdi! 'Biz hazırdık ama Trump reddetti'

Lavrov: Biz hazırdık ama Trump reddetti

TBMM Genel Kurulu'nda 'meyhane' ve 'deli' tartışması

Meclis'te 'meyhane' ve 'deli' tartışması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Nobel' tepkisi: Bu bir rezalettir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Nobel' tepkisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.