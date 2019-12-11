AK Parti'li Sırakaya'dan banka ve GSM operatörlerine "Mavi Kart" çağrısı:

ALİ KEMAL AKAN - TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, Mavi Kart sahibi olup bankacılık ve cep telefonu hattı işlemlerinde sorun yaşayan vatandaşların ilgili resmi yazışmaları finans ve GSM operatörlerine ibraz ederek işlemlerini kolaylıkla yapabileceklerini bildirdi.

Sırakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurt dışında yaşayan Türk toplumunun önemli bir bölümünün, bulundukları ülkelerde sürekli ikamet ettiğini, yaşadıkları ülkelerin vatandaşlığını da alarak yaşadıkları ülkelerin ekonomik kalkınmalarına önemli katkıda bulunduklarını belirtti.

Yurt dışındaki vatandaşların çoğunun, sadece işçi değil akademisyen, bilim adamı, doktor, mühendis, avukat, gazeteci, iş adamı, sanatçı, politikacı, sporcu gibi çeşitli alanlarda meslek sahibi olduğunu dile getiren Sırakaya, bu vatandaşların, yaşadıkları ülkelerin siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel hayatına da pozitif katkı sağladığını ifade etti.

"Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın işlerini, hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik adımları atmaya AK Parti hükümetleri olarak devam ediyoruz." diyen Sırakaya, Mavi Kart sahibi vatandaşlarla da Türkiye arasında bir köprü kurduklarının altını çizdi.