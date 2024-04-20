AK Partili Yenişehirlioğlu'ndan 'Rolex' açıklaması: Helal yoldan edindim, takmaya devam edeceğim

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, TBMM'de ziyaretine gelenlerle fotoğrafını çekip, "Biz bu milletin ta kendisiyiz" notuyla paylaşmıştı. Yenişehirlioğlu'nun kolundaki saatin fiyatı kısa sürede gündem oldu. 562 bin liralık saatin fiyatı tartışmalara neden olunca Yenişehirlioğlu paylaşımını sildi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Bahadır Yenişehirlioğlu söz konusu paylaşımına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti'yi de etiketlemişti. Paylaşımın altına vatandaşlardan çok sayıda tepki geldi. AK Partili vekil tepkilerin ardından paylaşımını kaldırdı.

YENİ AÇIKLAMA

Gündemdem düşmeyen konuyla ilgili Yenişehirliğioğlu'ndan açıklama geldi. Saati helal yoldan kazandığı parayla aldığını belirten vekil takmaya da devam edeceğini vurguladı.

Yenişehirlioğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Bu paylaşımımı silmemin sebebi şudur: Arkamda yer alan değerli Ispartalı partililerize yönelik hakaretler ve küfürlerden dolayıdır. Bu seviyesiz yorumlar silinse bile twetterde görülüyor. Oysa paylaşımım instagramda duruyor. Zira orada seviyesiz paylaşımlar silinince görülmüyor. Bu arada alın teriyle helal yoldan edindiğim saatimi takmaya devam edeceğim.







