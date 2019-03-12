AK Parti'nin Avcılar mitingi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avcılar'a yapılacak projeleri anlatarak, "İlçemizin metro hattı olan 18,5 kilometrelik Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt projesinin inşaatı sürüyor. Sahilde 5 kilometrelik bir güzergahta akıllı bisiklet sistemi kurduk. Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, ilçemizle birlikte tüm bu bölgenin denizinin temiz kalmasını sağlıyor." dedi.

Erdoğan, AK Parti'nin Avcılar'da düzenlenen mitinginde, İstanbul'un tüm ilçelerinde olduğu gibi Avcılar'da da bugüne kadar çok büyük hizmetlere imza attıklarını söyledi.

Eğitimde 1690 derslikli 126 okulla ilçenin donatıldığını, sağlıkta 200 yataklı Avcılar Devlet Hastanesinin inşa aşamasında olduğunu ifade eden Erdoğan, ulaşımda ilçeye 7 yeni yol ve kavşak kazandırıldığını anlattı.

Metrobüs hattı sayesinde Zincirlikuyu'ya, Kadıköy'e kadar rahatça gidilebildiğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bizden önce bu var mıydı? Yok. İlçemizin de metro hattı olan 18,5 kilometrelik Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt projesinin inşaatı sürüyor. Sahilde 5 kilometrelik bir güzergahta akıllı bisiklet sistemi kurduk. Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ilçemizle birlikte tüm bu bölgenin denizinin temiz kalmasını sağlıyor. Biz yaptık. Cemal Kaytaz ve sahil parklarını sizlerin hizmetine sunduk. Denizköşkler sahilinde yaptığımız düzenlemelerle bu bölgenin çehresini değiştirdik. Avcılar spor kompleksi gençlerimiz başta olmak üzere tüm ilçe halkına hizmet veriyor. Millet bahçeleri ve millet kıraathaneleri projelerimizi Avcılar'da da hayata geçireceğiz. İlçemizde şu anda bulunduğumuz yerde bir kent meydanı oluşturacağız. Büyük bölümünü ağaçlandıracağımız, ortasına da bir saat kulesi dikeceğimiz bu meydanı bir yürüme köprüsüyle İstanbul Üniversitesi girişinde oluşturacağımız diğer meydanla buluşturacağız. Bu köprünün asma ayağında gençlerimiz için bir dijital kütüphane kuracağız. Bu meydanı 3 duraklı bir füniküler hatla Ambarlı sahiline bağlayacağız. Ambarlı sahilini ise yat limanı, konser alanları, kumsal, spor tesisleri, millet kıraathanesiyle Avcılar'ın vitrini haline getireceğiz."