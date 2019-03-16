AK Parti'nin Gaziosmanpaşa mitingi

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin HDP'yle seçim ittifakı yaptığını ifade ederek, " 'Bizim HDP'yle ittifakımız yok.' diyorlar. Her şey ortada. Mızrak çuvala sığmıyor. Artık bunu gizleyemezsiniz." dedi.

Erdoğan, AK Parti'nin Gaziosmanpaşa mitingde "CHP'li beceriksiz, başarısız, basiretsiz belediye başkanlarının yönetimindeki" İstanbul'a yeniden öz güven aşıladıklarını belirterek, "Ne diyor HDP'nin adamı, 'İstanbul'da bir aday koymadık. İmamoğlu bizim oylarımızla...' Kürt kardeşlerimize hakaret olmasın. 'Kürtlerin oylarıyla seçilecek. Bunu da bilmesi lazım. HDP'nin oylarıyla seçilecek' diyor. Öbür taraftan onlar da inkar ediyor. 'Bizim HDP'yle ittifakımız yok.' diyorlar. Her şey ortada. Mızrak çuvala sığmıyor. Artık bunu gizleyemezsiniz. Caddeleri çöpten, sokakları çamurdan, yolları çukurdan geçilmeyen İstanbul'u hak ettiği hizmetlere biz ulaştırmadık mı?" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, CHP'nin çöp, çukur ve çamur olduğunu belirterek, 1994'te böyle bir İstanbul'u devraldığını kaydetti. İstanbul'un nereden nereye geldiğini anımsatan Erdoğan, CHP'nin ayrıca 3 Y, yolsuzluk, yasaklar ve yokluk olduğunu kaydetti.