AK Parti'nin Mersin mitingi

MERSİN (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, "Birileri kapalı kapılar ardında kirli ittifaklar peşinde. Mersin'de görüyorsunuz bunu değil mi? Bir tarafta diyorlar ki bir ilçemizde, 'ittifak yapmıyoruz' diğer taraftan diyorlar ki 'Bir CHP'den bir diğer partiden'. Dün duydum ki onlardan iki tanesi, HDP'nin verdiği isimlerden iki tanesi, terör örgütüne üyeliğinden dolayı veyahut bunla ilgili bir karardan dolayı iptal edilmiş." dedi.

Elvan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla eski Tevfik Sırrı Gür Stadı yanındaki alanda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Mersin'in tarımın, ticaretin, lojistiğin ve sanayinin merkezi olduğunu söyledi.

Kentin, bölgenin parlayan yıldızı olacağını aktaran Elvan, "Cumhur İttifakı demek birlik, beraberlik, huzur demek, istikrar demektir. Ben burada vatan, millet, devlet aşkını, al yıldızlı al bayrak aşkını görüyorum." dedi.

Elvan, birlik oldukça Türkiye'nin daha güçlü bir şekilde yoluna devam edeceğinin altını çizerek, "İşte birlik, işte beraberlik işte Cumhur İttifakı." ifadesini kullandı.