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Akar'ı Gülen'le görüştürmek isteyen darbeci de inkara sığındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 11:12 | Son Güncelleme

Genelkurmay çatı davasının sanığı ve FETÖ'nün sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanı tuğgeneral Hakan Evrim'in, darbeye katılmadığı ve FETÖ'cü olmadığı yönündeki inkarı, kamera görüntüleri telsiz kayıtları ve mahkemedeki tanık ifadeleriyle çürütüldü - Dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, müşteki sıfatıyla verdiği ifadesinde darbe girişimi gecesi Evrim'in "Dilerseniz sizi kanaat önderimiz Fetullah Gülen ile görüştürelim" dediğini aktardı - Darbe girişiminde Akıncı Üssü 143. Filo kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde Evrim'in, FETÖ'nün sivil imamı Kemal Batmaz'a asker selamı verdiği ortaya çıktı - FETÖ'nün "TSK imamı" firari Adil Öksüz'ü Akıncı Üssü'nde gördüğünü avukatı huzurunda verdiği savcılık ifadesinde anlatan Evrim, mahkemede bu itirafını inkar etti

KÜBRA KARA - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin "çatı" davasının sanığı ve FETÖ'nün sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanı tuğgeneral Hakan Evrim'in, darbeye katılmadığı ve FETÖ'cü olmadığı yönündeki inkarı, kamera görüntüleri telsiz kayıtları ve mahkemedeki tanık ifadeleriyle çürütüldü.

FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişimini yöneten darbeci askerler, sabit delillere rağmen inkar taktiğine devam ediyor. Darbe girişiminin merkezi Akıncı'nın üs komutanı olan eski tuğgeneral Hakan Evrim de bu isimlerden biri.

Hakan Evrim, Hava Kuvvetlerinin darbe planı içindeki organizasyonu ile sevk ve idaresini yapan ekibin içinde yer aldı. Darbe girişimi gecesi kendi birliğine bağlı uçaklar vatandaşların üzerine bombalar atarken, o da derdest edilerek Genelkurmay Karargahı'ndan Akıncı Üssü'ne getirilen Genelkurmay Başkanı Akar'ı, darbe girişiminin başına geçmesi için ikna etmeye çalıştı.

- Darbe girişiminden önce F-16'lara sniper taktırdı

Eski 4. Ana Jet Üs Komutanı Hakan Evrim darbe girişiminden iki gün önce 141. Filo'da Pilot kurmay yüzbaşı Ahmet Tosun ile Diyarbakır’a giderek Ankara'nın bombalanmasında kullanılan F-16 uçaklarına hedefleri hatasız vurmayı sağlayan gelişmiş hedefleme podu olan sniper cihazı taktırdı.

Evrim, savunmasında, kendilerine ait olan bu cihazları Eskişehir Birleştirilmiş Harekat Merkezinin izni ile aldıkları iddiasında bulundu.

- FETÖ imamı Kemal Batmaz'a verdiği selamı inkar etti

Mahkemede Evrim'e FETÖ'nün sivil imamı Kemal Batmaz'ın darbe girişimi gecesi üsse gelip gelmediği soruldu. Evrim ise tanımadığını iddia ettiği Batmaz'ı görmediğini de öne sürdü.

Ancak kamera görüntüleri Evrim'i yalanladı. 15 Temmuz gecesi 143. Filoya'ya gelen Evrim, kamera görüntülerine göre başıyla Kemal Batmaz'a cephe selamı veriyor. Evrim başıyla verdiği asker selamını kamera görüntüleri olmasına rağmen inkar ederek, "Ben öyle bir selam vermedim." dedi. Hatta Evrim, görüntüde açıkça gözüken kendisini de tanımayarak, "Beni andırıyor ama 'benim' diyemem." ifadesini kullandı.

- Adil Öksüz'ü gördüğünü de inkar etti

Darbe girişiminin ardından verdiği ilk ifadesinde örgütün sözde "Hava Kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz’ü gördüğü itirafında bulunan Evrim, hakim huzurunda bu itiraflarını da reddetti. İlk olarak "143. Filo'nun gazino bölgesinde Adil Öksüz'ü gördüm. Ben Adil Öksüz'ü gördüğümde yanındakilerle konuşuyordu." diyen Evrim, mahkemede ise ifadesini değiştirerek "Böyle bir şey vaki değildir. Üssümüzde bulunmadığını değerlendiriyorum. En azından benim haberim yok" iddiasında bulundu.

- "Sizi kanaat önderimiz Fethullah Gülen ile görüştürelim"

Darbe girişimi gecesi Akıncı Hava Üssü'ne götürülen eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın olay gününe ilişkin ifadesinde, rehin alındığı sırada Evrim'in, "Sizi kanaat önderimiz Fethullah Gülen ile görüştürelim" dediğini belirtti. Evrim savunmasında böyle bir ifade kullanmadığı iddiasında bulundu.

- Telsiz kayıtlarına yansıyan talimatlar

Evrim'in darbe girişimi gecesi verdiği talimatlar telsiz kayıtlarına da yansıdı. Darbeci pilotları koordine eden eski 141'inci Filo Komutanı Hakan Karakuş'a ve eski yarbay Özcan Murat Doğan'a emirler veren Evrim, havada sürekli uçağın olması, alçak uçuş yapılıp ses çıkartılması talimatı veriyor.

Mahkemede telsiz kayıtlarının dinletilmesi üzerine Evrim, pilotlara uçuş emrini kendisinin vermediğini öne sürdü. Evrim, 143. Filo Komutanı Ahmet Özçetin ya da başka birinin emir vermiş olabileceği iddiasında bulundu.

Evrim'in, 252 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 55 bin 880 yıl hapis istemiyle yargılaması devam ediyor.

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15 Temmuz darbe girişimi akıncı hava üssü eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar eski üs komutanı Tuğgeneral Hakan Evrim inkar

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