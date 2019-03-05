Akar'ı Gülen'le görüştürmek isteyen darbeci de inkara sığındı

KÜBRA KARA - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin "çatı" davasının sanığı ve FETÖ'nün sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanı tuğgeneral Hakan Evrim'in, darbeye katılmadığı ve FETÖ'cü olmadığı yönündeki inkarı, kamera görüntüleri telsiz kayıtları ve mahkemedeki tanık ifadeleriyle çürütüldü. FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişimini yöneten darbeci askerler, sabit delillere rağmen inkar taktiğine devam ediyor. Darbe girişiminin merkezi Akıncı'nın üs komutanı olan eski tuğgeneral Hakan Evrim de bu isimlerden biri. Hakan Evrim, Hava Kuvvetlerinin darbe planı içindeki organizasyonu ile sevk ve idaresini yapan ekibin içinde yer aldı. Darbe girişimi gecesi kendi birliğine bağlı uçaklar vatandaşların üzerine bombalar atarken, o da derdest edilerek Genelkurmay Karargahı'ndan Akıncı Üssü'ne getirilen Genelkurmay Başkanı Akar'ı, darbe girişiminin başına geçmesi için ikna etmeye çalıştı.

- Darbe girişiminden önce F-16'lara sniper taktırdı Eski 4. Ana Jet Üs Komutanı Hakan Evrim darbe girişiminden iki gün önce 141. Filo'da Pilot kurmay yüzbaşı Ahmet Tosun ile Diyarbakır’a giderek Ankara'nın bombalanmasında kullanılan F-16 uçaklarına hedefleri hatasız vurmayı sağlayan gelişmiş hedefleme podu olan sniper cihazı taktırdı. Evrim, savunmasında, kendilerine ait olan bu cihazları Eskişehir Birleştirilmiş Harekat Merkezinin izni ile aldıkları iddiasında bulundu. - FETÖ imamı Kemal Batmaz'a verdiği selamı inkar etti Mahkemede Evrim'e FETÖ'nün sivil imamı Kemal Batmaz'ın darbe girişimi gecesi üsse gelip gelmediği soruldu. Evrim ise tanımadığını iddia ettiği Batmaz'ı görmediğini de öne sürdü. Ancak kamera görüntüleri Evrim'i yalanladı. 15 Temmuz gecesi 143. Filoya'ya gelen Evrim, kamera görüntülerine göre başıyla Kemal Batmaz'a cephe selamı veriyor. Evrim başıyla verdiği asker selamını kamera görüntüleri olmasına rağmen inkar ederek, "Ben öyle bir selam vermedim." dedi. Hatta Evrim, görüntüde açıkça gözüken kendisini de tanımayarak, "Beni andırıyor ama 'benim' diyemem." ifadesini kullandı.