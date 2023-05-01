HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Akaryakıt yüklü tankerde yangın... Vatandaşlar uyardı, facianın eşiğinden dönüldü!

Akaryakıt yüklü tankerde yangın... Vatandaşlar uyardı, facianın eşiğinden dönüldü!

01.05.2023 01:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde seyir halindeyken akaryakıt yüklü tankerde çıkan yangın, çevredekilerin ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Akaryakıt yüklü tankerde yangın... Vatandaşlar uyardı, facianın eşiğinden dönüldü!

Yangın, 23.00 sıralarında Kızıltepe ilçesi Dedeman Kavşağı'nda meydana geldi. Edip Yıldız yönetimindeki akaryakıt yüklü tankerin altından duman çıktığını görenler, sürücüyü uyardı. Tankeri sağa çekip durduran Yıldız, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Polis ekipleri kara yolunda güvenlik önlemi alırken, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

her

Sürücüsü Edip Yıldız, Irak'tan yüklediği akaryakıtı İskenderun Limanı'na götürdüğünü belirterek, "Kızıltepe'de ışıklarda durunca çevredeki vatandaşlar, 'yangın çıkıyor' dedi. Biz de hemen itfaiyeye haber verdik. Sağ olsunlar gelip söndürdüler. Yangının çıkış sebebini henüz bilmiyoruz." dedi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bingöl'de iki otomobil çarpıştı: 10 kişi yaralandıBingöl'de iki otomobil çarpıştı: 10 kişi yaralandı
Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na o billboardlar üzerinden yüklendi!Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na o billboardlar üzerinden yüklendi!
Çok konuşulacak sözler! 'Cumhur İttifakı 1 milletvekilliği verdi...'Çok konuşulacak sözler! 'Cumhur İttifakı 1 milletvekilliği verdi...'
Anahtar Kelimeler:
yangın Mardin

En Çok Okunan Haberler

O sözler sonrası olanlar oldu! Derbinin ardından gündem 'Arda Güler'

O sözler sonrası olanlar oldu! Derbinin ardından gündem 'Arda Güler'

Böylesi görülmedi! O hata sonrası Buruk da çıldırdı, oyundan aldı! "Bizi şampiyonluktan etti"

Böylesi görülmedi! O hata sonrası Buruk da çıldırdı, oyundan aldı! "Bizi şampiyonluktan etti"

Kılıçdaroğlu, 'Hiç endişe etmeyin' dedi ve ekledi: Sizden tek isteğim...

Kılıçdaroğlu, 'Hiç endişe etmeyin' dedi ve ekledi: Sizden tek isteğim...

Ünlü fenomen Alişen Olucak trafikte kavga etti!

Ünlü fenomen Alişen Olucak trafikte kavga etti!

Naci Görür'den İstanbul için korkutan deprem uyarısı!

Naci Görür'den İstanbul için korkutan deprem uyarısı!

Suriye’de patlama! 2 Türk polisi şehit oldu, 7 polis yaralandı

Suriye’de patlama! 2 Türk polisi şehit oldu, 7 polis yaralandı

İlginizi Çekebilir

Kırık kiremitle boğazını kesti! Cesedi yakarak kurtulmak istedi

Kırık kiremitle boğazını kesti! Cesedi yakarak kurtulmak istedi

İlber Ortaylı’nın nasihatına uydu! Bir anda karşısında görünce...

İlber Ortaylı’nın nasihatına uydu! Bir anda karşısında görünce...

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Rüya orgazmı itirafı olay yarattı! “Erkeklerle birliktelikten çok daha iyi”

Rüya orgazmı itirafı olay yarattı! “Erkeklerle birliktelikten çok daha iyi”

16 yaşındaki eş gündemde! Kızı üvey annesinden daha yaşlı

16 yaşındaki eş gündemde! Kızı üvey annesinden daha yaşlı

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.