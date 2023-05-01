Akaryakıt yüklü tankerde yangın... Vatandaşlar uyardı, facianın eşiğinden dönüldü!

Yangın, 23.00 sıralarında Kızıltepe ilçesi Dedeman Kavşağı'nda meydana geldi. Edip Yıldız yönetimindeki akaryakıt yüklü tankerin altından duman çıktığını görenler, sürücüyü uyardı. Tankeri sağa çekip durduran Yıldız, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Polis ekipleri kara yolunda güvenlik önlemi alırken, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Sürücüsü Edip Yıldız, Irak'tan yüklediği akaryakıtı İskenderun Limanı'na götürdüğünü belirterek, "Kızıltepe'de ışıklarda durunca çevredeki vatandaşlar, 'yangın çıkıyor' dedi. Biz de hemen itfaiyeye haber verdik. Sağ olsunlar gelip söndürdüler. Yangının çıkış sebebini henüz bilmiyoruz." dedi. (DHA)

