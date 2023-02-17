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Akbatı AVM çalışma saatleri nedir? Akbatı AVM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

10.02.2023 02:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2011 yılında açılışı yapılmış olan İstanbul’un Bahçeşehir ilçesinde yer alan Akbatı AVM yerli ve yabancı birçok mağaza, yeme içme alanları ve türlü etkinlikleri ile hizmet vermektedir. Akbatı AVM bünyesinde sinema salonları, yerli ve yabancı markalara ait mağazalar, farklı ülkelerin lezzetlerinin sunulduğu kafe ve lokantalar yer almaktadır. Peki, Akbatı AVM hafta içi ve hafta sonu saat kaça kadar açık?

Akbatı AVM çalışma saatleri nedir? Akbatı AVM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Esenyurt Bahçeşehir’de bulunan Akbatı AVM, 2011 yılında kurulmuş bir alışveriş merkezidir. Bünyesinde sayısı 200’e varan mağazalar, 9 adet sinema salonu ve farklı lezzetler sunan yeme içme merkezleri bulunmaktadır. Çocuklar için çeşitli etkinliklerin yapıldığı çocuk oyunu ve çocuk eğitimi bölümleri ve yaklaşık 3000 araç için hazırlanmış kapalı otopark hizmeti de Akbatı AVM bünyesinde yer alır. Özel günler için özel olarak planlanan etkinlikler, söyleşiler, imza günleri yapılmakta kampanyalar ve belli sürelerde geçerli olan indirimler uygulanmaktadır. Ayrıca Festival Park adı verilen, yoga, pilates, tiyatro ve benzeri etkinliklerin yapılabileceği büyüklükte geniş bir alanı vardır. Doğal çim ile kaplanmış alanda 7000 kişinin bir arada bulunabildiği etkinlikler yapılabilmektedir.

Akbatı AVM saat kaçta açılıyor?

Alışveriş merkezinin yeme ve içme kısımlarında birçok kafe ve lokanta yer almaktadır. Farklı damak tatlarına göre değişik ülkelerin mutfaklarına ait yiyecek ve içecekler bu bölümde sunulmaktadır. Akbatı AVM çalışma saatleri olarak belirlenen saatler arasında tüm hizmetlerden faydalanabilmek ve yerli ve yabancı markaların bulunduğu mağazalardan alışveriş yapabilmek mümkündür. Bünyesinde barındırdığı tüm mağazalar ve etkinlik alanları için Akbatı AVM açılış saati sabah 10.00 olarak belirlenmiştir. Tüm alışveriş merkezi müşterileri sabah saat 10.00’dan itibaren hizmetlerden faydalanabilmektedir.

Akbatı AVM saat kaçta kapanıyor?

Bir sosyalleşme merkezi olarak da anılan Akbatı AVM kapanış saati 22.00’dir. On iki saat boyunca hizmet veren alışveriş merkezindeki tüm alanlar ve mağazalar 22.00 itibarı ile kapanmaktadır. Akbatı AVM hafta sonu çalışma saatleri olarak hafta içindeki günler için geçerli olan saatler uygulanmaktadır. Hafta içi günlerde sabah 10.00’da açılan alışveriş merkezi 22.00’a kadar hizmet vermektedir. Akbatı AVM cumartesi pazar açılış ve kapanış saati uygulaması şu şekildedir:

  • Hafta sonu açılış saati: 10.00
  • Hafta sonu kapanış saati: 22.00

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