HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Akçakoca'da korkutan anlar! Trafo patlaması kamerada

Akçakoca'da korkutan anlar! Trafo patlaması kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 16:43 | Son Güncelleme

Düzce'de bir trafoda meydana gelen patlama saniye saniye kameralara yansıdı. Akçakoca'daki balıkçı barınağı mevkisinde trafoda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken yangınla birlikte gelen patlamalarsa cep telefonu ile kayda alındı.

Olay, Akçakoca ilçesi balıkçı barınağı mevkisinde sabah saatlerinde meydana geldi. Balıkçı barınağında bulunan ofislerin elektrik akımını sağlayan trafoda yangın çıktı. Alevler trafodan uzanan elektrik tellerine de sıçradı. Toprak altında bulunan teller yandı. Vatandaşlar korku dolu bakışlarla trafonun yanmasını izlerken, itfaiyeye haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri elektriği keserek müdahale ettiği yangını söndürdü. Trafonun yanma ve patlama anları ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hemşirenin yardım çığlıklarına koştu! Sonrası dehşet... Hemşirenin yardım çığlıklarına koştu! Sonrası dehşet...
Kahreden olay! Annesinin uyarısı ölümüne engel olamadıKahreden olay! Annesinin uyarısı ölümüne engel olamadı
Hibrit eğitim modeli nedir? Hibrit eğitim nasıl yapılacak?Hibrit eğitim modeli nedir? Hibrit eğitim nasıl yapılacak?
En Çok Okunan Haberler
Selin Ciğerci'den Gökhan Çıra itirafı! 'Kocam...'
Selin Ciğerci'den Gökhan Çıra itirafı! 'Kocam...'
Kan donduran olayda yeni iddia! 'Cinsel ilişki sırasında öldü'
Kan donduran olayda yeni iddia! 'Cinsel ilişki sırasında öldü'
Survivor Ardahan bakın kimle aşk yaşıyor!
Survivor Ardahan bakın kimle aşk yaşıyor!
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş gelişme!
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş gelişme!
Şaşkına çeviren görüntüler! Sokak ortasında böyle dans ettiler
Şaşkına çeviren görüntüler! Sokak ortasında böyle dans ettiler
İsyan ettiren görüntü! Çırılçıplak, oyun parkında...
İsyan ettiren görüntü! Çırılçıplak, oyun parkında...
İlginizi Çekebilir
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
İstanbul'da toplu taşımada yeni dönem! Bu sabah başladı
İstanbul'da toplu taşımada yeni dönem! Bu sabah başladı
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
İşte İzmir'deki hastane doluluk oranı!
İşte İzmir'deki hastane doluluk oranı!
Kılıçdaroğlu ile programındaki kahkahası tepki çeken Buket Aydın'dan açıklama!
Kılıçdaroğlu ile programındaki kahkahası tepki çeken Buket Aydın'dan açıklama!
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: F-16'larla tatbikat...
MSB duyurdu! F-16'larla tatbikat...
Bartın Üniversitesi öğretim görevlisi Melih Onuş koronavirüse yenik düştü
Genç akademisyen koronadan hayatını kaybetti
Bartın'da kahreden olay! Annesinin uyarısı ölümüne engel olamadı
Kahreden olay! Annesinin uyarısı ölümüne engel olamadı
Edirne'ye Bulgar turist akını! Koronavirüs uyarısı
Edirne'ye Bulgar turist akını! Koronavirüs uyarısı
Çankıra'da bir köye koronavirüs karantinası!
Vakalar artınca köy karantinaya alındı!
Muharrem İnce'den 'kahvaltı' yorumu: Erdoğan'a da, Kılıçdaroğlu'na da kapımız açık
İnce'den 'kahvaltı' yorumu: Erdoğan'a da, Kılıçdaroğlu'na da kapımız açık
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.