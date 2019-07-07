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Akçakoca'ya turist akını

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2019 18:00 | Son Güncelleme

Akçakoca Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Oğuzhan Yemenici: - "Hafta sonu olmasıyla birlikte otellerimiz şu an yüzde 100 doluluğa ulaştı"

"Batı Karadeniz'in incisi" olarak bilinen ve 25 bin nüfusa sahip olan Düzce'nin Akçakoca ilçesi, hafta sonunda yaklaşık 150 bin yerli ve yabancı turisti ağırladı.

Yaklaşık 38 kilometrelik sahil şeridi, 3 adet mavi bayraklı plajı ve doğasıyla ilgi çeken Akçakoca'da otel ve pansiyonlar, yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

Akçakoca Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Oğuzhan Yemenici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sadece plajlarda nüfusun 3-4 katı yoğunluk yaşandığını söyledi.

İlçeye yoğun bir turist akışı olduğunu belirten Yemenici, "Akçakoca'nın şehir trafiği de ciddi manada arttı. Kalabalık bir nüfus var şu an Akçakoca'da. Haftaya daha çok kalabalık olacağını düşünüyoruz. Turizmciler olarak havaların güzel gitmesiyle birlikte çok güzel bir sezon geçireceğimize inanıyoruz. Bayramlarda yoğundu, bayramlardan sonra en yoğun olduğu gün diyebiliriz." ifadesini kullandı.

- Oteller dolu, nüfus 150 bin civarında

Yemenici, turizmcilerin yüzünün güldüğüne işaret ederek, şunları söyledi:

"Hafta sonu olmasıyla birlikte otellerimiz şu an yüzde 100 doluluğa ulaştı. 15 Temmuz günü de tatil, bununla birlikte otellerimiz Akçakoca'da dolmuş durumda. Gerekli güvenlik tedbirleri de ilçemizde alınıyor. İnşallah bir problem yaşamadan bir sezon geçireceğimize inanıyoruz. 100-150 bin arasında nüfus olduğunu tahmin ediyoruz. Çünkü çok ciddi manada araç girişi var."

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Anahtar Kelimeler:
Akçakoca Düzce Turist yoğunluğu

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