Akciğerinde tespit edildi! Şaşkına çeviren olay, 5 yıl boyunca...

Bolu'da öksürük, şiddetli ağrı, sırtında yanma şikayetleri bulunan bir hastanın akciğerinde yediği tavuğun lades kemiği olduğu ortaya çıktı. 5 yıl boyunca akciğerinde yediği tavuğun lades kemiği ile yaşayan hasta, yapılan operasyon sonucunda sağlığına kavuştu.

AKCİĞERİNDE LADES KEMİĞİYLE YAŞADI

İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi ekibinin başarılı ameliyatıyla 5 yıl boyunca sol akciğerinde lades kemiğiyle yaşamını sürdüren hastanın şifa bulduğunu belirtti.

5 YIL BOYUNCA...

Demirkol, 5 yıl boyunca öksürük, şiddetli ağrı, sırtında yanma şikayetleri bulunan hastaya Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hacıali Kılıçgün koordinesinde Dr. Öğretim Üyesi Osman Yakşi ve Araştırma Görevlisi Dr. Muhammed Yavuz Haktanır tarafından endoskopik müdahale yapıldığını kaydetti.

İl Sağlık Müdürü Demirkol, ekibin başarılı müdahalesiyle akciğerinden tavuk kemiği çıkarılan hastanın sağlığına kavuştuğunu ifade etti.

Kaynak: AA

