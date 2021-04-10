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Akdeniz'de tehlike... Zehirli trakonya balığı kıyıya kadar geldi, denize girenler fark etmiyor

10.04.2021 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, trakonya balığının sırt dikenlerindeki zehrin çok tehlikeli olduğunu belirterek, “Trakonyalar kendisini kuma gömerek, gözleri ve sırt dikenleri dışarıda avını bekler. Denize girenler, görmeden üzerine basabiliyor. Buralarda denize girerken, mutlaka ayakkabı giyilmeli" dedi.

Akdeniz'de tehlike... Zehirli trakonya balığı kıyıya kadar geldi, denize girenler fark etmiyor

Balon ve aslan balıklarının popülasyonunun artışı nedeniyle kıyıları tehlikeli hale gelen Akdeniz'de, su sıcaklığının artması nedeniyle trakonya balığı da kıyıya yakın yerlerde avlanmaya başladı. Akdeniz'in tehlikeli türleri arasında yer alan ve 4 farklı cinsi olan trakonya, balık avlamak için kendini kuma gömüyor. En tehlikeli türü 'varsam' olan trakonya balığı, zehirli dikenleri barındıran sırt yüzgeçlerini yelpaze gibi açarak, avını bekliyor. Yüzmek için denize girenler, fark etmeden üzerine basınca balığın sırt dikenlerindeki zehre maruz kalabiliyor.

'SADECE GÖZLERİ VE SIRT DİKENLERİ KUM DIŞINDA KALIYOR'

Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, denize giren tatilciler ile kent sakinlerine balıkla ilgili uyarılarda bulundu. Trakonyanın sadece temasının dahi hastanelik edebileceğini belirten Prof. Dr. Gökoğlu, “Trakonya balıkları Akdeniz'in tehlikeli balıklarındandır. Sırt yüzgeçlerinde ve solungaç kapaklarında zehir bezleri var. Sularımızda 4 tür trakonya balığı var. Özellikle bölgede 'edrekene' olarak bilinen 'varsam', 4 tür arasında en tehlikelisi. Trakonyalar, kendini kuma gömerek, sadece gözleri ve sırt dikenleri dışarıda avını bekler. Aktif olarak hareket etmezler. Denize girenler görmeden üzerine basabiliyor veya kaçarken ayağına değebiliyor" dedi.

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'TEMAS BÖLGESİNE SICAK SU UYGULANMALI'

Balığın teması sonucu vakalar yaşandığını söyleyen Prof. Dr. Gökoğlu, “Temas ettiği an mutlaka bir sağlık kuruluşuna gidilmesi gerekiyor. Eğer gidilemiyorsa o bölgeye hemen sıcak su uygulaması yapılmalı. 40-45 dakika sıcak su uygulaması devam etmeli. Özellikle kayalık bölgelerde ve kumluk alanlarda denize giriliyorsa mutlaka ayakkabı ile girmek gerekiyor. Kızıldeniz'den gelen tehlikeli türlerden önce de 4 trakonya türü, Akdeniz'in riskli ve tehlikeli balıkları içerisindeydi. Buna ait vakalar geçtiğimiz zamanlarda oldu" diye konuştu.

Antalya'da geçen haftalarda teknesiyle balık tutmaya çıkan Ali Bilgiç, oltasına takılan trakonya balığının saniyelik temasıyla hastanelik olmuştu.

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(DHA)

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