Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan: "İlk rahim naklinde nefesimizi tutarak hastayı takip ettik"

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, dünyanın ilk rahim nakli hastası olan Derya Sert sürecinde yaklaşık on hafta boyunca nefeslerini tutarak hastayı takip ettiklerini söyledi.

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin 47'nci Ulusal Kurultayında bir sunum yapan Prof.Dr. Özlenen Özkan, dünyada ilk kez gerçekleştirilen kadavradan rahim nakli başta olmak üzere, alanlarında öncü nitelik taşıyan önemli nakil operasyonlarını ve başarılı çalışmaları katılımcılarla paylaştı. Prof. Dr. Özkan, Akdeniz Üniversitesi'nin tıp alanındaki yenilikçi yaklaşımlarının, Türkiye'yi uluslararası arenada ön sıralara taşıdığını vurguladı.

TÜM DÜNYADA ‘ÖZKAN TEKNİĞİ' KULLANILIYOR

Dünyada ilk rahim naklinin 2000 yılında Suudi Arabistan'da yapıldığını ancak rahmin kısa süre sonra geri alınmak zorunda kalındığını hatırlatan Prof. Dr. Özkan, "2011 yılında bizim ekibimiz dünyada kadavradan ilk rahim naklini başarıyla gerçekleştirdi. Bu alanda en yoğun çalışan ekip İsveç'ti. Bizim başarımızdan sonra şaşırdılar, bir hafta içinde yanımıza gelip bilgi aldılar. Ardından kendi denemelerini yaptılar ve büyük başarı sağladılar. Bugün Çin, ABD, Brezilya ve Almanya gibi ülkeler de bu serüvene katıldı. Şu ana kadar 20'nin üzerinde ülke rahim naklini gerçekleştirdi. Tüm bu nakillerde, tüm dünyada ‘Özkan tekniği' kullanılıyor. Bunu gururla söylüyorum" dedi.

"NEFESİMİZİ TUTARAK TAKİP ETTİK"

Rahim nakli sonrası yaşadıkları zorlukları da anlatan Prof. Dr. Özkan, dünyanın ilk rahim nakli hastası olan Derya Sert'in gebeliğinde önce başarılı olduklarını ama ardından sorunlar yaşandığını belirterek, "Sonrasında fetüsün oturduğu yerde bir defekt olduğunu fark ettik ve bunu ortadan kaldırdık. O operasyon sonrasında yapılan embriyo transferinden hemen sonra hastamız gebe kaldı. Yaklaşık on hafta boyunca nefesimizi tutarak hastayı takip ettik ve sonunda ilk bebeğimiz Ömer Özkan Sert dünyaya geldi" ifadelerini kullandı.

"FARKLI ALANLARDA DA ÖNCÜ VE UMUT OLDUK"

Rahim naklinin başarısında uygun yaş grubundaki alıcı ve donör seçiminin büyük rol oynadığını vurgulayan Prof. Dr. Özkan, "Dünyada alıcının 39 yaş altında olması ideal kabul ediliyor. Bu yaşın üzerindekilerde başarı oranı düşüyor. Bizim hastalarımız 24 yaşındaydı" dedi. Özkan, Akdeniz Üniversitesi'nin yalnızca rahim nakli değil, yüz ve kol nakilleri gibi birçok alanda da öncülük ettiğini, bu çalışmaların Türkiye'deki hastalara yeni umutlar sunduğunu belirtti.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır