Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.46'da Girit Adası'nın kuzeyinde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin yaklaşık 6 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.
Komşuda deprem! 4.7 şiddetinde salladı
100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı
Bizans döneminden kaldı! Harekete geçildi, turizm merkezi olacak
ABD uçakları Venezuela sınırında! Açıklama geldi
Gece yarısı açıkladılar! Cumhur İttifakı'na flaş destek!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Okuyucu Yorumları 0 yorum