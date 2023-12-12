HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Akılalmaz Gazze planı devreye girdi! İsrail ordusu, Hamas'ın tünellerine deniz suyu pompalamaya başladı

Akılalmaz Gazze planı devreye girdi! İsrail ordusu, Hamas'ın tünellerine deniz suyu pompalamaya başladı

12.12.2023 22:48 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail'in Gazze'deki tünellere yönelik planını devreye soktuğu iddia edildi. ABD'li yayın organı Wall Street Journal'da yer alan habere göre; İsrail ordusu, Hamas'ın kontrolündeki Gazze'deki tünellere deniz suyu pompalamaya başladı.

Akılalmaz Gazze planı devreye girdi! İsrail ordusu, Hamas'ın tünellerine deniz suyu pompalamaya başladı

7 Ekim'den bu yana İsrail ile Hamas arasında devam eden çatışmalarda ve yaşanan bombardımanda akan kan her geçen gün daha da artarken, ABD’li yayın organı Wall Street Journal’ın aktardığına göre İsrail ordusu, Gazze’de Hamas’ın kullandığını belirtilen tünellere deniz suyu pompalamaya başladı.

2

"TÜNELLER YOK EDİLECEK"

Gazetenin haberinde ABD Başkanı Joe Biden’ın ekibinden ismi paylaşılmayan bir kişinin görüşüne de yer verildi. Yetkili, bu yöntemin “Hamas’ın savaşçıları ve mühimmatları sakladığına inanılan tünellerin yok edilmesine yardımcı olacağını" ifade etti.

1

İÇME SUYU KAYNAKLARI TEHLİKEDE

Başka bir yetkili de deniz suyunun Gazze’deki içme suyu kaynaklarını tehlikeye atacağına yönelik endişesini dile getirdi.

Gazze'deki tüneller yıllardır İsrail ablukası altında yaşayan Filistinliler için temel malzemelere ulaşmak açısından da yaşam damarı işlevi de görüyor.

İlgili Galeri

İsrail'in Gazze planı devreye girdi! Hamas'ın tünellerine deniz suyu pompalamaya başladılarİsrail'in Gazze planı devreye girdi! Hamas'ın tünellerine deniz suyu pompalamaya başladılar

"TÜNELLERİ SUYLA DOLDURMAK İYİ BİR FİKİR" DEMİŞTİ

İsrail’in tünellere su pompalamak istediğini ilk olarak WSJ duyurmuştu. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, ABD’li gazetede çıkan haberden sonra “Yer altı tünellerinin kullanımını önlemek için tüm seçenekleri değerlendiriyoruz. Tünelleri suyla doldurmak iyi bir fikir” demişti.

thumbs_b_c_6d52ec55c2bd4a21c604f53a2ef5eef6

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sahnede bir anda yere yığıldı! Kalp krizi geçiren Brezilyalı vefat ettiSahnede bir anda yere yığıldı! Kalp krizi geçiren Brezilyalı vefat etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüştü
Kadıköy'de zincirleme kaza! Yaralılar varKadıköy'de zincirleme kaza! Yaralılar var
Anahtar Kelimeler:
İsrail Hamas tünel
En Çok Okunan Haberler
Somali Cumhurbaşkanı, ölümlü kazaya karışan oğluyla ilgili ilk kez konuştu! Oğlu kaçmamış... Verdiği tavsiyeyi de söyledi

Somali Cumhurbaşkanı, ölümlü kazaya karışan oğluyla ilgili ilk kez konuştu! Oğlu kaçmamış... Verdiği tavsiyeyi de söyledi

AK Parti ve MHP'nin yerel seçimdeki yol haritası belli oldu! AK Parti o büyükşehirlerde aday çıkarmayacak

AK Parti ve MHP'nin yerel seçimdeki yol haritası belli oldu! AK Parti o büyükşehirlerde aday çıkarmayacak

Gözyaşları içinde babasını anlattı! Anlattıkları herkesi ağlattı

Gözyaşları içinde babasını anlattı! Anlattıkları herkesi ağlattı

Kimlerin emekliliği ret veya iptal olur? 'Tespit ederlerse emekli...'

Kimlerin emekliliği ret veya iptal olur? 'Tespit ederlerse emekli...'

İYİ Parti 'İmamoğlu' krizi: Seni başkan seçtirmeyeceğiz

İYİ Parti 'İmamoğlu' krizi: Seni başkan seçtirmeyeceğiz

Liseli kıza cinsel istismar! 'Bir anlık cahillikti' dedi, mahkeme affetmedi

Liseli kıza cinsel istismar! 'Bir anlık cahillikti' dedi, mahkeme affetmedi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Üstün ses kalitesi, ergonomik tasarım! Bose kulaklıklar yarı fiyatına düştü

Üstün ses kalitesi, ergonomik tasarım! Bose kulaklıklar yarı fiyatına düştü

Aracı kaldırıp anne ve oğlunu kurtarmaya çalıştılar

Aracı kaldırıp anne ve oğlunu kurtarmaya çalıştılar

Damadın eski sevgilisi düğünü bastı! Gelinin hareketi olay oldu

Damadın eski sevgilisi düğünü bastı! Gelinin hareketi olay oldu

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.