Akılalmaz Gazze planı devreye girdi! İsrail ordusu, Hamas'ın tünellerine deniz suyu pompalamaya başladı

7 Ekim'den bu yana İsrail ile Hamas arasında devam eden çatışmalarda ve yaşanan bombardımanda akan kan her geçen gün daha da artarken, ABD’li yayın organı Wall Street Journal’ın aktardığına göre İsrail ordusu, Gazze’de Hamas’ın kullandığını belirtilen tünellere deniz suyu pompalamaya başladı.

"TÜNELLER YOK EDİLECEK"

Gazetenin haberinde ABD Başkanı Joe Biden’ın ekibinden ismi paylaşılmayan bir kişinin görüşüne de yer verildi. Yetkili, bu yöntemin “Hamas’ın savaşçıları ve mühimmatları sakladığına inanılan tünellerin yok edilmesine yardımcı olacağını" ifade etti.

İÇME SUYU KAYNAKLARI TEHLİKEDE

Başka bir yetkili de deniz suyunun Gazze’deki içme suyu kaynaklarını tehlikeye atacağına yönelik endişesini dile getirdi.

Gazze'deki tüneller yıllardır İsrail ablukası altında yaşayan Filistinliler için temel malzemelere ulaşmak açısından da yaşam damarı işlevi de görüyor.

"TÜNELLERİ SUYLA DOLDURMAK İYİ BİR FİKİR" DEMİŞTİ

İsrail’in tünellere su pompalamak istediğini ilk olarak WSJ duyurmuştu. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, ABD’li gazetede çıkan haberden sonra “Yer altı tünellerinin kullanımını önlemek için tüm seçenekleri değerlendiriyoruz. Tünelleri suyla doldurmak iyi bir fikir” demişti.







