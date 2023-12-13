İsrail'in Gazze planı devreye girdi! Hamas'ın tünellerine deniz suyu pompalamaya başladılar

7 Ekim'den bu yana İsrail ile Hamas arasında devam eden çatışmalarda ve yaşanan bombardımanda akan kan her geçen gün daha da artarken, ABD’li yayın organı Wall Street Journal’ın aktardığına göre İsrail ordusu, Gazze’de Hamas’ın kullandığını belirtilen tünellere deniz suyu pompalamaya başladı.



