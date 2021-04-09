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  4. Akılalmaz olay! Covid kurallarını çiğneyen adama verilen ceza can aldı

Akılalmaz olay! Covid kurallarını çiğneyen adama verilen ceza can aldı

09.04.2021 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sokağa çıkma yasağında dışarı çıkan Filipinli adama 300 squat (çökme hareketi) cezası verildi. 100. hareketi yaptığında tekrar başa dönmesini isteyen memurlar, şimdi adamın ölümünden sorumlu tutuluyor.

Akılalmaz olay! Covid kurallarını çiğneyen adama verilen ceza can aldı

Filipinler'de karantina kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 28 yaşındaki Darren Manaog Peñaredondo adlı adam, Covid-19 nedeniyle sokağa çıkma yasağına uymadığı gerekçesiyle acımasız bir yaklaşımın kurbanı oldu. 300 squat egzersizi yaptırılan adamın kısa süre sonra hayatını kaybettiği açıklandı.

İçme suyu satın almak için sokağa çıkan adamdan tüm hareketleri senkronize ve hiç duraksamadan yapması istendi. Ancak baştan başlamalar yüzünden 300 kere çökme hareketi yapmak zorunda kalan adam ne yazık ki ayakta bile duramıyordu.

GECE KOMAYA GİRDİ

1 Nisan'da evden çıkan ancak 2 Nisan sabahına kadar evine dönemeyen Darren'in ailesi günün erken saatlerinde bayıldığını gece de komaya girdiğini söyledi. Genç adam ilerleyen saatlerde de hayatını kaybetti.

MEMURLAR YARGILANACAK

Rapora göre İçişleri Bakanlığı Peñaredondo'nun ölümü hakkında soruşturma başlattı. Bakanlığın müsteşarı Jonathan Malaya CNN Filipinler'e gönderdiği kısa mesajda, "Yasayı ihlal ettiği kanıtlanan tüm polis memurları yargılanacak ve idari cezalara çarptırılacaktır'' dedi.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Ceza Filipinler

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