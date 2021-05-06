Akılalmaz olay! Evini ateşe verdi, sandalye çekip izledi

ABD'nin Maryland eyaletindeki Elkton kentinde yaşayan kadın evi alevler içinde kalırken, kucağında bir kitapla birlikte çimlerin üzerinde sandalyede keyif yaparken kameraya yakalandı.

YANGINI KENDİ ÇIKARDI İDDİASI

Görgü tanıklarından bazıları yangını 47 yaşındaki Gail Metwally'in çıkardığını iddia ederken, şüpheli kadının evini ve çöp tenekesini ateşe verdiğini söylediler.

2 arkadaşıyla birlikte yaşadığı evden çıkan alevler ve dumanlar tüm mahalleyi sararken Gail Metwally'nin elinde bir kitapla sandalyede oturarak çimlerin üzerinde olan biteni izledi.

EVİ ARKADAŞI İÇERİDEYKEN YAKMAYA BAŞLADI

İtfaiyeciler ve mahalle sakinleri Metwally'nin ev arkadaşı Blenda Holbrook'u yanan evin bodrumundan son anda çıkardı.

MUAYENE EDİLECEK

Yetkililer yaptıkları açıklamada, şüpheli kadının gözaltına alındığını ve akıl sağlığının yerinde olup olmadığını anlamak için sağlık muayenesinden geçirileceğini söylediler.



