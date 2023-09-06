Akılalmaz olay! Gözleri kahverengiydi, parlak maviye döndü... Bilim insanları şaşkına döndü!

Tayland'ta altı aylık bir bebeğe Kovid-19 tedavisi kapsamında ilaç verildi. Bebeğin tedavi öncesi koyu kahverengi olan gözleri tedavi sonrasında parlak maviye döndü. Bilim insanları olay karşısında şaşkına döndü...

5 GÜN İÇERİSİNDE GÖZ RENGİ...

Tayland Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan favipiravir isimli ilaç, altı aylık bebeğe tedavi kapsamında verildi.

Küçük bebeğin annesi ilacın oğluna verilmesinden bir gün sonra adeta şoke oldu.

Tedaviye başlanmadan önce bebeğin göz rengi kahverengi iken, tedavi sonrasındaki gün bebeğin gözlerinin mavi renge döndüğü görüldü.

Bebeğin annesi durumu fark ettikten sonra derhal doktorlara tedavinin sonlandırılması için başvurdu.

TEDAVİ DERHAL SONLANDIRILDI

Doktorlar tarafından tedavi hemen sonlandırılırken, bebeğin göz renginin beş gün içinde eski rengine döndüğü ifade edildi.

Yetkililer tarafından bebeğin herhangi bir görme bozukluğu yaşamadığı ifade edilirken, ilaç yüzünden gözün ışığı emme etkisinin artmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.



