Akılalmaz olay! Paraşütü açılmadı, çatıyı delip mutfağa indi: Gördüğümüze inanamadık

Eğtimdeki bir asker paraşütü tam olarak açılmayınca ABD’nin California eyaletinin güneyindeki bir evin çatısını ‘delip’ içeri düştü.

Atascadero kentindeki evin çatısında ‘delik açıp’ mutfağa ‘inen’ Britanyalı askerin, paraşütü açılmayınca böyle bir kaza yaşandığı belirtildi. Polisin açıklamasında, “Camp Roberts’ta eğitimde olan Britanyalı asker 6 Temmuz’da saat 17:00 civarında bir evin damına düştü. Oradan da eve. İlk yardım ekibi yanına ulaştığında bilinci açıktı. Hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi yok” dendi.

''GÖRDÜĞÜMÜZE İNANAMADIK''

Sahiplerinin asker düştüğü sırada evde olmadığı, bu nedenle ev halkından yaralanan olmadığı belirtildi. Evin sahibinin annesi Linda Sallady, büyük hasar olmadığını, kısa sürede tamir edilebileceğini belirterek, “Ama gördüğümüzde inanamadık. Bence askerin hayatta olması ve bizimkilerin evde olmaması çok sevindirici. Hasar çatıda” dedi.

Askerin düştüğü ana tanık olan komşulardan Rose Martin ise “Bence hayatta kalması mucize. Paraşütü açılmadan düşen biri nasıl hayatta kalabilir” diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Paraşütle atlayan diğer askerlerin hedefe ulaşıp belirlenen noktalara indikleri belirtildi.



