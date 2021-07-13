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Akılalmaz olay! Paraşütü açılmadı, çatıyı delip mutfağa indi: Gördüğümüze inanamadık

13.07.2021 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin Kalifornia eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Eğitim sırasındaki bir asker paraşütü açılmayınca bir evin çatısından aşağı düştü. Mutfağa inen asker hafif yaralanırken, evde o sırada birinin bulunmaması da yaşanabilecek bir şansızlığın önüne geçti. Düştüğü anı gören komşulardan biri, ''Bence hayatta kalması mucize. Paraşütü açılmadan düşen biri nasıl hayatta kalabilir'' diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Akılalmaz olay! Paraşütü açılmadı, çatıyı delip mutfağa indi: Gördüğümüze inanamadık

Eğtimdeki bir asker paraşütü tam olarak açılmayınca ABD’nin California eyaletinin güneyindeki bir evin çatısını ‘delip’ içeri düştü.

Atascadero kentindeki evin çatısında ‘delik açıp’ mutfağa ‘inen’ Britanyalı askerin, paraşütü açılmayınca böyle bir kaza yaşandığı belirtildi. Polisin açıklamasında, “Camp Roberts’ta eğitimde olan Britanyalı asker 6 Temmuz’da saat 17:00 civarında bir evin damına düştü. Oradan da eve. İlk yardım ekibi yanına ulaştığında bilinci açıktı. Hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi yok” dendi.

''GÖRDÜĞÜMÜZE İNANAMADIK''

Sahiplerinin asker düştüğü sırada evde olmadığı, bu nedenle ev halkından yaralanan olmadığı belirtildi. Evin sahibinin annesi Linda Sallady, büyük hasar olmadığını, kısa sürede tamir edilebileceğini belirterek, “Ama gördüğümüzde inanamadık. Bence askerin hayatta olması ve bizimkilerin evde olmaması çok sevindirici. Hasar çatıda” dedi.

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Askerin düştüğü ana tanık olan komşulardan Rose Martin ise “Bence hayatta kalması mucize. Paraşütü açılmadan düşen biri nasıl hayatta kalabilir” diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Paraşütle atlayan diğer askerlerin hedefe ulaşıp belirlenen noktalara indikleri belirtildi.

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