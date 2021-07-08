Korkunç! Kanada'da çim biçen kadına uçak çarptı

Kanada'nın Quebec kentinde Saint-Esprit havaalanındaki bir pistin yakınında çim biçen 20'li yaşlardaki kadına uçak çarptı.

Olay yerine gelen polis CTVNews'e verdiği demeçte, ''Kadın traktördeydi ve inmekte olan bir uçak ona çarptı. Hastaneye kaldırıldı ancak yolda hayatını kaybetti'' şeklinde konuştu.

PİLOT ŞOKA GİRDİ

Uçağın pilotunun da hastaneye kaldırıldığını ve sinir şoku nedeniyle tedavi edildiğini sözlerine ekledi.

Olay, Kanada Ulaştırma Güvenliği Kurulu (TSB) tarafından araştırılırken, TSB sözcüsü Chris Krepski, uçağın genellikle Kanada'da özel pilotlar tarafından uçurulan Çin yapımı bir eğitim uçağı olan tek motorlu bir Nanchang CJ-6 olduğunu söyledi.



