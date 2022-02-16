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  4. Akılalmaz plan! Caminin yanında ev tutup kazmaya başladı, sebebini öğrenenler duyduklarına inanamadı

Akılalmaz plan! Caminin yanında ev tutup kazmaya başladı, sebebini öğrenenler duyduklarına inanamadı

16.02.2022 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de ortaya çıkan akılalmaz plan duyanları hayrete düşürdü. 52 yaşındaki adam 750 yıllık caminin yanında ev tutup tünel kazmaya başladı. Define arayan adamın evine şüphe üzerine baskın yapıldı ve suçüstü yakalandı. Tünel incelendiğinde ise camiye doğru kazıldığı anlaşıldı. 6 aydır bu plan üzerine çalışan şüpheli gözaltına alındı.

Akılalmaz plan! Caminin yanında ev tutup kazmaya başladı, sebebini öğrenenler duyduklarına inanamadı

İzmir’in Menemen ilçesinde, 6 ay önce kiraladığı evin altından tünel kazarak 750 yıllık caminin altında define aramak isteyen kişi, polis tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

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BASKINDA SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Akıl almaz olay, Menemen ilçesi Cam-i Kebir Mahallesi’nde meydana geldi. Bölgede kaçak kazı yapıldığı yönünde bilgi alan Menemen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ihbar edilen söz konusu evin etrafından çalışma başlattı. Şüphe üzerine eve baskın yapan ekipler, R.K (52) isimli kişiyi evin bir odasında kazı yaparken suçüstü yakaladı.

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6 AY ÖNCE EVİ KİRALAYIP PLANI UYGULAMAYA BAŞLAMIŞ

Şahıs gözaltına alınırken, polis ekipleri evde detaylı inceleme yaptı. Yapılan incelemede, evin 750 yıllık Ulu Camii’ne yakın olduğu için şahıs tarafından 6 ay önce kiralandığının bilgisine ulaşıldı. Camiye ulaşmak ve altında define aramak için evin bir odasından tünel kazıldığını tespit eden ekipler, tünelin caminin altına doğru ilerlediğini belirledi.
Gözaltına alınan R.K hakkında işlem başlatılırken, şüphelinin işlemleri emniyette devam ediyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
define İzmir
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