Akıllara durgunluk veren çete! Çaldılar, sattılar, sonra tekrar tekrar çaldılar

Oto hırsızları çeşitli zamanlarda ve farklı yerlerde organize olmuş bir şekilde çaldıkları araçları change yaparak piyasaya sattı. Daha sonrasında sattıkları araçlara GPS takarak yerlerini belirleyip tekrar tekrar çaldılar.

Bu şekilde çalınan 25 araç tespit edilerek bulunurken 22 şahıs ise ekipler tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.

ARAÇLAR SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Ekipler tarafından tespit edilerek bulunan araçlar Ataşehir’de sahiplerine tek tek geri verildi. Aracının bulunduğu için mutlu olduğunu belirten Hakan Aygün” Olay 2015 yılın mart ayında olmuştu. Sabah kalktığımda aracım yoktu. Polise haber verdik süreç işledi. Aradan 7 buçuk sene geçti aracımız bulundu. Biz ümidimi kesmiştik. Aracım Sakarya’da bulundu. Aracı change yapmışlar. İlk çalındığında çocuğum yoktu doğmasına 1 ay vardı. Şuan 8 yaşına girdi dün de doğum günüydü” dedi.

ARAÇLARA GPS TAKARAK ÇALDILAR

Aracının kapının önünden çalındığını belirten Ali Yıldıran “Araç çalınmadan önce araçta takip cihazı varmış. Ben aracı 9 ay önce almıştım. Servise götürdüm takip cihazı olduğu anlaşıldı ve takip cihazını çıkardık. Tahminimiz takip cihazı ile çalındığı çünkü 2 anahtarı bizdeydi. Şahıslar kendilerine anahtar da kopyalamış. Araç 4 yıl sonra yakalandı” şeklinde konuştu.

(İHA)

