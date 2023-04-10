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Akıllara durgunluk veren çete! Çaldılar, sattılar, sonra tekrar tekrar çaldılar

10.04.2023 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çaldıkları araçları 'change' yapıp GPS yerleştirerek tekrar tekrar çaldılar... Çaldıkları araçları change yapıp piyasaya satan, sattıkları araçlara ise GPS yerleştirerek bulup tekrar çalan bu çete, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri tarafından çökertildi. 22 şahıs yakalanarak adliyeye sevk edildi. Ekipler tarafından tespit edilerek bulunan araçlar ise sahiplerine tek tek geri verildi.

Akıllara durgunluk veren çete! Çaldılar, sattılar, sonra tekrar tekrar çaldılar

Oto hırsızları çeşitli zamanlarda ve farklı yerlerde organize olmuş bir şekilde çaldıkları araçları change yaparak piyasaya sattı. Daha sonrasında sattıkları araçlara GPS takarak yerlerini belirleyip tekrar tekrar çaldılar.

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Bu şekilde çalınan 25 araç tespit edilerek bulunurken 22 şahıs ise ekipler tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.

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ARAÇLAR SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Ekipler tarafından tespit edilerek bulunan araçlar Ataşehir’de sahiplerine tek tek geri verildi. Aracının bulunduğu için mutlu olduğunu belirten Hakan Aygün” Olay 2015 yılın mart ayında olmuştu. Sabah kalktığımda aracım yoktu. Polise haber verdik süreç işledi. Aradan 7 buçuk sene geçti aracımız bulundu. Biz ümidimi kesmiştik. Aracım Sakarya’da bulundu. Aracı change yapmışlar. İlk çalındığında çocuğum yoktu doğmasına 1 ay vardı. Şuan 8 yaşına girdi dün de doğum günüydü” dedi.

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ARAÇLARA GPS TAKARAK ÇALDILAR

Aracının kapının önünden çalındığını belirten Ali Yıldıran “Araç çalınmadan önce araçta takip cihazı varmış. Ben aracı 9 ay önce almıştım. Servise götürdüm takip cihazı olduğu anlaşıldı ve takip cihazını çıkardık. Tahminimiz takip cihazı ile çalındığı çünkü 2 anahtarı bizdeydi. Şahıslar kendilerine anahtar da kopyalamış. Araç 4 yıl sonra yakalandı” şeklinde konuştu.

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(İHA)

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Hırsız çete

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