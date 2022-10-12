HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Akıllara durgunluk veren olay! 2011'de ölen Apple'ın kurucu ortağı Steve Jobs yapay zekayla canlandırıldı

Akıllara durgunluk veren olay! 2011'de ölen Apple'ın kurucu ortağı Steve Jobs yapay zekayla canlandırıldı

12.10.2022 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2011'de hayatını kaybeden Apple'ın kurucu ortağı ve efsane CEO'su Steve Jobs, yapay zeka sayesinde oluşturulmuş bir podcast'te adeta hayata döndürüldü. Podcast'te Steve Jobs ile röportaj yapan kişi ise ünlü podcast yayıncısı Joe Rogan'dı. Ancak Rogan da gerçek değildi. Bir kilometre taşı olarak görülen Steve Jobs podcast'i, herkesi şaşırttı ve şoke etti.

Akıllara durgunluk veren olay! 2011'de ölen Apple'ın kurucu ortağı Steve Jobs yapay zekayla canlandırıldı

Yapay zeka dünyayı hızla değiştiriyor. Artık yapay zekanın hayatımızda ne kadar büyük bir yer kapladığını algılayabiliyoruz da. Teknolojinin her yönüne nüfuz eden yapay zeka, çok şaşırtıcı işlere imza da atabiliyor. Örneğin yapay zeka destekli programlar sayesinde eski, renksiz veya zarar görmüş fotoğraflar yeni çekilmiş renkli fotoğraflara döndürülebiliyor. Ancak yapay zeka sayesinde bundan daha da ilginç bir şey daha yapıldı: 2011'de ölen Apple'ın kurucu ortağı Steve Jobs, hayata döndürüldü.

STEVE JOBS YAPAY ZEKAYLA CANLANDIRILDI

Steve Jobs, yapay zeka sayesinde bir podcast'te canlandırıldı. Podcast'te oldukça gerçekçi cevaplar veren yapay zekayla oluşturulmuş Steve Jobs ile röportaj yapıldı. Steve Jobs ile röportaj yapan ise ünlü podcast yayıncısı Joe Rogan'dı. Ancak Rogan da gerçek değildi, çünkü o da yapay zekayla oluşturuldu. Sahte Rogan ve Jobs arasında geçen yapay zekayla oluşturulmuş bu podcast internet ve teknoloji dünyasını adeta salladı.

Herkesi şaşırtan Steve Jobs podcast'i, yapay zekanın kullanım durumlarına yönelik bir kilometre taşı olarak görüldü.

steve-jobs

11 yıl önce bugün: Apple'ın efsanevi CEO'su Steve Jobs vefat etti11 yıl önce bugün: Apple'ın efsanevi CEO'su Steve Jobs vefat etti

SAHTE JOE ROGAN VE SAHTE STEVE JOBS ARASINDAKİ KONUŞMALAR

İkili arasında geçen konuşmalar ise hem sürreal hem de espriliydi. Bir yapay zeka podcast sitesinde yer alan podcast, hem Rogan hem de Jobs'un sesini, tonlamalarını ve yansımalarını oldukça doğru bir şekilde taklit etti ve gerçeğinden ayırt etmeyi çok zorlaştırdı.

"AKILLARA DURGUNLUK VERİCİ"

Girişimci ve yazar Alex MacCaw, Joe Rogan'ın Steve Jobs ile röportaj yaptığı, tamamen yapay zeka tarafından oluşturulan podcast'i "akıllara durgunluk verici" olarak nitelendirdi.

Podcast'in yaratıcılarından Mahmoud Felfel'e göre, Jobs'un sesi bir konuşma modeli aracılığıyla yaklaşık dört saat içinde klonlandı. Ancak sonrasında bir saate indirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
DNS ne demek? DNS ne demek?
5.1 şiddetinde deprem! Osmaniye, Hatay, Adana...5.1 şiddetinde deprem! Osmaniye, Hatay, Adana...
6 yaşındaki çocuk: Kardeşim doğduğunda boğazını sıkacağım6 yaşındaki çocuk: Kardeşim doğduğunda boğazını sıkacağım
Anahtar Kelimeler:
Podcast Steve Jobs
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kadıköy’deki patlamada inanılmaz gerçek! ‘İntikam’ için yapmış…

Kadıköy’deki patlamada inanılmaz gerçek! ‘İntikam’ için yapmış…

Şoke eden anlar! Suikastı, normal bir şeymiş gibi izlediler

Şoke eden anlar! Suikastı, normal bir şeymiş gibi izlediler

FIFA'dan para yağmuru! Dünya Kupası öncesi müjdeli haber verildi...

FIFA'dan para yağmuru! Dünya Kupası öncesi müjdeli haber verildi...

Bu da iPhone turizmi: 20 bin lira daha ucuz...

Bu da iPhone turizmi: 20 bin lira daha ucuz...

Atina '12 mil' derse savaş çıkar mı?

Atina '12 mil' derse savaş çıkar mı?

AK Parti'ye katıldığını duyurmuştu! Sessizliğini bozdu

AK Parti'ye katıldığını duyurmuştu! Sessizliğini bozdu

İlginizi Çekebilir

Bu hafta yıldız gibi parlayacaksınız! Kendinizi şımartın

Bu hafta yıldız gibi parlayacaksınız! Kendinizi şımartın

''Mucize çocuk'': Vücudunu 200 zımba ile bir araya getirdiler!

''Mucize çocuk'': Vücudunu 200 zımba ile bir araya getirdiler!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Kabızlığı bitirir, bağırsakları rahatlatır! En büyük dezavantajı ise...

Kabızlığı bitirir, bağırsakları rahatlatır! En büyük dezavantajı ise...

Sevgilisinin penisini çekip koparmaya çalışmıştı!

Sevgilisinin penisini çekip koparmaya çalışmıştı!

Fiyatı 3000 TL'ye düştü! Airfryer fritözde kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı 3000 TL'ye düştü! Airfryer fritözde kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.