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Akıllı Saat HONOR MagicWatch 2 Türkiye’ye Geliyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.01.2020 22:04 | Son Güncelleme

14 güne kadar pil performansı, stres ve uyku takibi gibi özellikleriyle öne çıkan HONOR’un yeni akıllı saati MagicWatch 2, çok yakında Türkiye’de satışa sunulacak.

Akıllı Saat HONOR MagicWatch 2 Türkiye’ye Geliyor

HONOR, yeni akıllı saati MagicWatch 2’yi Türkiye’de kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Ürün; 14 güne kadar pil ömrü sunması, 15 farklı spor modunda aktivite takibi ve stres seviyesini ölçüp gerektiğinde egzersiz önerileri sunması gibi özellikleriyle ön plana çıkıyor. Akıllı saat, 2 farklı kayış opsiyonu ve kişiselleştirme seçenekleriyle de dikkat çekiyor.

Tüm Türkiye’de satışa sunulacak HONOR MagicWatch 2; 1.39 inçlik renkli AMOLED dokunmatik ekrana sahip. Akıllı telefona Bluetooth ile bağlıyken dahili hoparlör ve mikrofon üzerinden çağrıları yanıtlama ve arama yapma imkanı sunan akıllı saat, telefonunuza gelen bildirimleri de ekranına yansıtabiliyor. Ayrıca akıllı saatin depolama alanında 500’e kadar şarkı barındırılabiliyor.

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Farklı özellikler

HONOR MagicWatch 2 koşu, bisiklet, yüzme gibi 15 farklı aktivitenin izlenmesini sağlıyor ve veri analizi yaparak kullanıcıya tavsiyelerde bulunuyor. Bununla birlikte HUAWEI TruSleep 2.0 teknolojisini barındıran cihaz, kullanıcının uyku kalitesini takip ederek uyku kalitesini artırmak için önerilerde bulunabiliyor. MagicWatch 2, stres seviyesini de ölçebiliyor ve yüksek seviyeler tespit ettiğinde stres düşüren egzersiz önerileri sunuyor.

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