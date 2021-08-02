HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Akıllı telefonlarda kartlar yeniden dağıtılıyor!

Akıllı telefonlarda kartlar yeniden dağıtılıyor!

02.08.2021 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Huawei’nin satışlarının büyük ölçüde azalması sonrasında Xiaomi, Oppo ve Vivo gibi markalara gün doğdu. Özellikle de Xiaomi dikkat çekici bir ivme yakalayarak birçok rakibini geçti.

Akıllı telefonlarda kartlar yeniden dağıtılıyor!

IDC tarafından yayınlanan rapora göre Xiaomi bir önceki yılın aynı dönemine oranla 2021 2. çeyreğinde satışlarını yüzde 86.6 oranında arttırdı. Çinli üretici geçtiğimiz çeyrekte 53.1 milyon telefon satarak pazar payını yüzde 16.9’a çıkarttı.

Samsung şirket satın almaya doymadıSamsung şirket satın almaya doymadı

SAMSUNG LİDER

Pazarın zirvesinde ise yine Samsung yer alıyor. Güney Koreli teknoloji devi 2. Çeyrekte 59 milyon telefon satarak önemli bir başarıya imza attı. Samsung geçtiğimiz yıl aynı çeyrekte 54 milyon telefon satmasına rağmen pazar payının yüzde 19.5’ine hükmediyordu. Bu yıl ise Güney Koreli üreticinin pazar payı yüzde 18.8’e geriledi.

1-84-696x390

Samsung’un pazar payının düşmesindeki en büyük etken rakiplerinin satış tarafında büyük bir çıkış yakalaması diyebiliriz. Güney Koreli şirket satışlarını yüzde 9.3 oranında arttırmış olsa da Xiaomi yüzde 86.6, Oppo yüzde 37 ve Vivo de yüzde 33.7 oranında bir büyüme yakalamış.

Bu açıdan bakıldığında Xiaomi’nin Samsung’u geçmesi pek de zor görünmüyor. Özellikle de Çinli üreticinin son dönemdeki performansı göz önüne alındığında Samsung’u zor günler bekliyor diyebiliriz.

Huawei artık Çin'in en iyi 5 akıllı telefon şirketinden biri değilHuawei artık Çin'in en iyi 5 akıllı telefon şirketinden biri değil

Elon Musk Epic Games’i haklı buluyor: İnternete küresel vergi çıkışı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Marmaris ve Manavgat'taki yangın uzaydan görüntülendiMarmaris ve Manavgat'taki yangın uzaydan görüntülendi
PARTNERSeren'den kavga çıkaracak Gülben Ergen paylaşımıSeren'den kavga çıkaracak Gülben Ergen paylaşımı
Tarih verildi! Sona eriyorTarih verildi! Sona eriyor
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Huawei Samsung Xiaomi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uyardı: Kavrulacağız

Meteoroloji uyardı: Kavrulacağız

Gece saatlerinde Türkiye'ye giriş yaptılar

Gece saatlerinde Türkiye'ye giriş yaptılar

Jandarma önlem aldı! Kimsenin girilmesine izin verilmiyor

Jandarma önlem aldı! Kimsenin girilmesine izin verilmiyor

Millet İttifakı aday gösterirse olurum

Millet İttifakı aday gösterirse olurum

''Terim, bana çanta içinde 500 bin dolar verdi''

''Terim, bana çanta içinde 500 bin dolar verdi''

CANLI: Türkiye - Rusya

CANLI: Türkiye - Rusya

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bakan Koca'dan Biontech aşısı olacaklara kritik uyarı

Bakan Koca'dan Biontech aşısı olacaklara kritik uyarı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Manavgat'tan acı haber geldi

Manavgat'tan acı haber geldi

Konya'daki katliamın görüntüleri ortaya çıktı

Konya'daki katliamın görüntüleri ortaya çıktı

Kılıçdaroğlu'na sert yanıt: Devlet adamı olsaydı...

Kılıçdaroğlu'na sert yanıt: Devlet adamı olsaydı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.