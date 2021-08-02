Akıllı telefonlarda kartlar yeniden dağıtılıyor!

IDC tarafından yayınlanan rapora göre Xiaomi bir önceki yılın aynı dönemine oranla 2021 2. çeyreğinde satışlarını yüzde 86.6 oranında arttırdı. Çinli üretici geçtiğimiz çeyrekte 53.1 milyon telefon satarak pazar payını yüzde 16.9’a çıkarttı.

SAMSUNG LİDER

Pazarın zirvesinde ise yine Samsung yer alıyor. Güney Koreli teknoloji devi 2. Çeyrekte 59 milyon telefon satarak önemli bir başarıya imza attı. Samsung geçtiğimiz yıl aynı çeyrekte 54 milyon telefon satmasına rağmen pazar payının yüzde 19.5’ine hükmediyordu. Bu yıl ise Güney Koreli üreticinin pazar payı yüzde 18.8’e geriledi.

Samsung’un pazar payının düşmesindeki en büyük etken rakiplerinin satış tarafında büyük bir çıkış yakalaması diyebiliriz. Güney Koreli şirket satışlarını yüzde 9.3 oranında arttırmış olsa da Xiaomi yüzde 86.6, Oppo yüzde 37 ve Vivo de yüzde 33.7 oranında bir büyüme yakalamış.

Bu açıdan bakıldığında Xiaomi’nin Samsung’u geçmesi pek de zor görünmüyor. Özellikle de Çinli üreticinin son dönemdeki performansı göz önüne alındığında Samsung’u zor günler bekliyor diyebiliriz.

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