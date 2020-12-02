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Akıllı telefonların yeni gücü: Snapdragon 888 tanıtıldı! İşte özellikleri

02.12.2020 11:19 | Son Güncelleme:
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Akıllı telefonların yeni gücü: Snapdragon 888 tanıtıldı! İşte özellikleri

Qualcomm, Snapdragon 888'i resmen tanıttı. Snapdragon 875 olarak adlandırılması beklenen yeni amiral gemisi mobil işlemci, Snapdragon 888 adıyla geldi. Qualcomm Snapdragon Tech Summit 2020'de tanıtılan Snapdragon 888 işlemcisi, 2021 yılının Android amiral gemilerine güç vermeye geliyor.

Qualcomm Snapdragon işlemciler, bazı Android amiral gemilerine güç veriyorlar. Samsung, Xiaomi ve Oppo gibi üreticiler Qualcomm'un Snapdragon 8xx amiral gemisi işlemcilerini, kendi üst seviye akıllı telefonlarında kullanıyor. Snapdragon 865 ve Snapdragon 865+, geride bıraktığımız günlerde aynen bu şekilde, birçok Android amiral gemisine güç verdi. Şimdi ise Qualcomm, Snapdragon 8xx serisini Snapdragon 888 işlemcisi ile güncelledi. Evet Snapdragon 875 değil, Snapdragon 888.

SNAPDRAGON 888 ÖZELLİKLERİ

Snapdragon 888 işlemcisinin Snapdragon 875 adıyla gelmesi bekleniyordu. Fakat beklentilerin tersi gerçekleşti ve Snapdragon 888 Qualcomm tarafından düzenlenen Qualcomm Snapdragon Tech Summit 2020 etkinliğinde görücüye çıktı. Snapdragon 888'in teknik tarafı ise oldukça ilginç. Entegre bir Snapdragon X60 5G modem ile gelen Snapdragon 888, böylece 5G modemi bünyesine taşıyor ve yer sorunlarını azaltıyor. 5nm'lik Snapdragon 888, şaşırtmayacak şekilde önceki nesle göre yüzde 35 daha iyi olan Adreno GPU birimini kullanıyor. Qualcomm'un iddiasına göre yeni işlemci 144 Hz yenileme hızına ve 12 MP çözünürlüğünde saniyede 120 fotoğrafa imkan tanıyor. Hexagon tabanlı yapay zeka algoritması da 6. jenerasyona güncellenirken, yeni işlemci Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.2 gibi teknolojilere de destek veriyor.

Snapdragon 888

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SNAPDRAGON 888'Lİ AKILLI TELEFONLAR 2021'DE GELİYOR

Qualcomm Snapdragon 888 işlemcisi 2021 yılının Android amiral gemisi akıllı telefonlarında sıklıkla karşımıza çıkacak. Xiaomi, Oppo, OnePlus, Realme, Asus, Black Shark, Lenovo, LG, Meizu ve Sharp gibi akıllı telefon üreticileri Snapdragon 888'i kullanacak. İlk telefonların ise 2021'in ilk çeyreğinde tanıtılması bekleniyor.

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