Akıncı Taarruz İnsansız Hava Aracı'nın yeni görüntüleri paylaşıldı

Selçuk Bayraktar'ın Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle;

"2020'nin ilk uçuşu tamam. ikinci testte 01 saat 06 dakika başarıyla uçtu.

40'ını biraz erken olsa da uçurduk.

Şimdi önümüzdeki testlere kadar hangarda dinleniyor. Gökyüzüne kavuştuğu için keyfi de yerinde..

Semalarımızda Hür ve Özgür..."

2020'nin ilk uçuşu tamam. ???? ikinci testte 01 saat 06 dakika başarıyla uçtu.



40'ını biraz erken olsa da uçurduk????????



Şimdi önümüzdeki testlere kadar hangarda dinleniyor. Gökyüzüne kavuştuğu için keyfi de yerinde..



Semalarımızda Hür ve Özgür...#MilliTeknolojiHamlesi ✈️???????????????? pic.twitter.com/RUIxlCUqp7 — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) January 10, 2020

AKINCI TİHA'NIN ÖZELLİKLERİ:

-Milli haberleşme sistemi

-Milli AESA radar

-İrtifa 40.000 ft

-Havada kalış süresi 24 saat

-Kalkış ağırlığı 4.5 ton

-Faydalı yük: 900 kilo harici, 450 kilo dahili

-Türkiye, bu sınıfta İHA geliştiren 3 ülkeden biri konumunda.

