Akıncı Üssü davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 kişinin yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, dönemin Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi'yi alıkoyan eski Konya Jandarma Bölge Komutanı tuğgeneral Timurcan Ermiş, esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yaptı.

Olay tarihinde yıllık izinde olduğunu, helikopter kazasında yaralanan askerlere geçmiş olsun ziyareti ve özel işlerini yapabilmek için Konya'dan Ankara'ya geldiğini ileri süren Ermiş, bu esnada Genelkurmay Başkanlığı Harekat Merkezinden arandığını ifade etti.

Telefondaki kişinin Genelkurmay Başkanı ile kuvvet komutanlarının Akıncı Üssü'ne geçeceklerini, kendisinin de Orgeneral Mendi'yi güvenli şekilde buraya götürmesi için görevlendirildiğini söylediğini iddia eden Ermiş, bunun üzerine Ankara'da görevli eski emir astsubay Tuncay Nergis'e ulaştığını kaydetti.