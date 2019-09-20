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Akıncı Üssü davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 18:45 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada, dönemin Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi'yi alıkoyan eski Konya Jandarma Bölge Komutanı tuğgeneral Timurcan Ermiş, esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yaptı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 kişinin yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, dönemin Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi'yi alıkoyan eski Konya Jandarma Bölge Komutanı tuğgeneral Timurcan Ermiş, esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yaptı.

Olay tarihinde yıllık izinde olduğunu, helikopter kazasında yaralanan askerlere geçmiş olsun ziyareti ve özel işlerini yapabilmek için Konya'dan Ankara'ya geldiğini ileri süren Ermiş, bu esnada Genelkurmay Başkanlığı Harekat Merkezinden arandığını ifade etti.

Telefondaki kişinin Genelkurmay Başkanı ile kuvvet komutanlarının Akıncı Üssü'ne geçeceklerini, kendisinin de Orgeneral Mendi'yi güvenli şekilde buraya götürmesi için görevlendirildiğini söylediğini iddia eden Ermiş, bunun üzerine Ankara'da görevli eski emir astsubay Tuncay Nergis'e ulaştığını kaydetti.

Nergis'in yanında birkaç astsubay getirdiğini anlatan Ermiş, akşam saatlerinde Genelkurmay Başkanlığı karargahında silah seslerinin gelmesi üzerine Mendi'nin emir subayına ulaşarak nerede olduklarını sorduğunu ifade eden Ermiş, Mendi'nin Gazi Orduevi'ndeki düğüne katıldığını öğrendiğini söyledi.

Yanındaki askerlerle orduevine geçtiğini dile getiren Ermiş, görüştüğü Mendi'ye gelişmelerle ilgili bilgi verdikten sonra makam aracıyla Akıncı Üssü'ne gittiklerini ileri sürdü.

İddianamede ve mütalaada yer aldığı gibi Mendi'yi alıkoymadığını iddia eden Ermiş, olay gününe ait güvenlik kamera kayıtlarının kendisini doğrulandığını savundu.

Akıncı Üssü'deki 143. Filo'ya geçtiklerini, sabah saatlerine kadar dışarıda kaldığını belirten Ermiş, Mendi'nin filo içinde ne yaptığı konusunda bilgi sahibi olmadığını ileri sürdü.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, sağlık sorunularını gerekçe gösteren Ermiş, savunmasına kalan kısmını 23 Eylül Pazartesi günü yapmak istediğini dile getirdi.

Mahkeme heyeti de söz konusu tarihte devam edilmek üzere duruşmaya ara verdi.

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Akıncı Üssü davası FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü

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