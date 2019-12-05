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Akıncı Üssü davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 20:09 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada, İstanbul'daki Moda Deniz Kulübü'nde generalleri derdest eden MAK ekibinde yer alan eski astsubay Fatih Suçatı savunma yaptı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 kişinin yargılandığı davanın görülmesine, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Esas hakkında savunma yapan eski astsubay Fatih Suçatı, olay tarihinde Konya'daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda Muhabere Arama Kurtarma (MAK) personeli olarak çalıştığını belirtti.

Olay günü amirinin verdiği emirlere uyduğunu aktaran Suçatı, bu sebeple tutuklandığını ve 3 yılı aşkın süredir tutuklu yargılanmasına devam edildiğini vurguladı.

Yargılama sürecinde yaşadığı olaylara değinen Suçatı, adil yargılama hakkının ihlal edildiğini savundu ve tanık sıfatıyla dinlenilmesini istediği bazı kişilerin mahkemeye hiç çağrılmadığını söyledi.

Savunmasında MAK personelinin görev tanımını yapan ve göreve gidişlerde yaşadıklarını anlatan Suçatı, 15 Temmuz'da da kendilerine verilen emrin daha öncekiler gibi sıradan bir emir olduğunu kaydetti.

Esas hakkındaki mütalaaya katılmadığını bildiren Suçatı, savunmasına yarın devam edecek.

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Akıncı Üssü Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ

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