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  4. Akla hayale gelmez! Raftan indirip dükkan sahibine götürdü, para iadesi aldı... Çok sonradan anladılar

Akla hayale gelmez! Raftan indirip dükkan sahibine götürdü, para iadesi aldı... Çok sonradan anladılar

09.08.2024 16:34
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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde akla hayale gelmeyecek bir dolandırıcılık olayı yaşandı. Bir iş yerinin rafında bulunan semaveri kucaklayan şahıs, daha önce satın almış gibi yaptığı semaveri tekrar iş yeri sahibine vererek para iadesi aldı. Para iadesi yaptıktan sonra durumdan şüphelenen esnaf, kamera kayıtlarını incelediğinde dolandırıldığını fark etti.

Akla hayale gelmez! Raftan indirip dükkan sahibine götürdü, para iadesi aldı... Çok sonradan anladılar

İlginç dolandırıcılık olayı Siverek ilçe otogarında bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, soba imalatı yapan Şeyhmus Aksoy’un iş yerine gelen kimliği belirsiz bir şahıs, rafta sergide bulunan bir semaveri alarak, daha önce satın aldığını ve para iadesi istediğini belirtti.

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İLGİNÇ DOLANDIRICILIK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Şüpheli şahıs, iş yeri sahibini ikna ederek semaverin değeri olan 350 TL’yi aldı ve kayıplara karıştı. Şüpheli davranışlar sergileyen kişinin dolandırıcı olduğundan şüphelenen esnaf Aksoy, kamera kayıtlarını incelediğinde dolandırıldığını fark etti. Olay, iş yeri güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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"SEMAVERİ 3 GÜN ÖNCE BİZDEN ALDIĞINI SÖYLEYEREK PARA İADESİ İSTEDİ"

Olayın dün akşamüzeri yaşandığını belirten esnaf Şeyhmus Aksoy, "Tanımadığım bir şahıs, sanki her şeyi tasarlamış gibi davranarak rafta duran semaveri alıp bize getirdi ve semaveri 3 gün önce bizden aldığını söyleyerek para iadesi istedi. Semaverin gerçek fiyatını doğru bildiği için para iadesini yaptık. Daha sonra raflarda eksik olduğunu fark ettim ve güvenlik kamerasını incelediğimizde dolandırıldığımızı anladık" dedi.

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Dolandırıcıyla bizzat muhatap olan soba ustası Yusuf Vehbi Aksoy ise, "Dolandırıcı dün akşam saatlerinde geldi, semaveri aldığı yerden alıp bana getirdi. Semaveri 3 gün önce aldığını ve para iadesini istediğini söyledi. Ben de adama inanarak para iadesini yaptım" dedi. (İHA)

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AW264134_06Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Şanlıurfa
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