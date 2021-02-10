Aklımıza gelmezdi! Sebze kurutucu içinde sütyen yıkamanın kolay yolu

Sütyen yıkamak sizin için yeni bir şey değil. Sütyen taktığınız sürece zaten sıklıkla yıkıyorsunuz ama muhtemelen farkında olmadan bu süreçte sütyenlerinizi yıkarken faydadan çok zarar veriyor olabilirsiniz. Peki çok da ucuz olmayan sütyenleri kullanım sürelerini uzun tutmak için nasıl yıkayacağız? İşte farklı alternatifler.

SEBZE KURUTUCU YÖNTEMİYLE SÜTYEN YIKAMA

Bir sebze kurutucu içine koyduğunuz sütyene su ve yeteri kadar deterjan koyun sebze kurutucuyu birkaç dakika döndürün.

Kirli suyu boşaltıp temiz durulama suyu koyun birkaç dakika tekrar döndürün. Son olarak sütyeni bu kez boş çevirerek fazla suyunu sıkın.

Ve temizlenmiş sütyeni kurumaya bırakın. İşte bu kadar!

SÜTYEN ELDE NASIL YIKANIR?

Sebze kurutucunuz yoksa elde de yıkayabilirsiniz. Bir kova içine soğuk veya ılık su koyun. Sıcak su kullanmayın. Sıcak su sütyeninizin lastiklerini gevşetecektir.

Yalnızca hafif bir köpük oluşturmaya yetecek kadar az miktarda (tercihen alkolsüz) deterjan kullanın. Çok fazlası bir kalıntı bırakacaktır.

Köpürtmek için ellerinizin arasında hafifçe ovalamadan önce sütyeni bir saat kadar ıslatın.