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  4. Aklımıza gelmezdi! Sebze kurutucu içinde sütyen yıkamanın kolay yolu

Aklımıza gelmezdi! Sebze kurutucu içinde sütyen yıkamanın kolay yolu

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 10.02.2021 08:16 | Son Güncelleme:
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Sütyeninizi nasıl düzgün yıkayacağınızı bilmek, sütyenlerinizin hasar görmesini önler, sütyeninizin rahatlığını ve ömrünü uzatır. Sütyeninizi elde yıkamak en güvenli yoldur, ancak çamaşır makinesi kullanmanız gerekiyorsa, bunu güvenli bir şekilde yapmanın da yolları var. Bugün size sütyenlerinizi nasıl yıkayacağınızın farklı alternatiflerini anlattık.

Sütyen yıkamak sizin için yeni bir şey değil. Sütyen taktığınız sürece zaten sıklıkla yıkıyorsunuz ama muhtemelen farkında olmadan bu süreçte sütyenlerinizi yıkarken faydadan çok zarar veriyor olabilirsiniz. Peki çok da ucuz olmayan sütyenleri kullanım sürelerini uzun tutmak için nasıl yıkayacağız? İşte farklı alternatifler.

SEBZE KURUTUCU YÖNTEMİYLE SÜTYEN YIKAMA

Bir sebze kurutucu içine koyduğunuz sütyene su ve yeteri kadar deterjan koyun sebze kurutucuyu birkaç dakika döndürün.
Kirli suyu boşaltıp temiz durulama suyu koyun birkaç dakika tekrar döndürün. Son olarak sütyeni bu kez boş çevirerek fazla suyunu sıkın.
Ve temizlenmiş sütyeni kurumaya bırakın. İşte bu kadar!

SÜTYEN ELDE NASIL YIKANIR?

Sebze kurutucunuz yoksa elde de yıkayabilirsiniz. Bir kova içine soğuk veya ılık su koyun. Sıcak su kullanmayın. Sıcak su sütyeninizin lastiklerini gevşetecektir.

Yalnızca hafif bir köpük oluşturmaya yetecek kadar az miktarda (tercihen alkolsüz) deterjan kullanın. Çok fazlası bir kalıntı bırakacaktır.

Köpürtmek için ellerinizin arasında hafifçe ovalamadan önce sütyeni bir saat kadar ıslatın.

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Sütyeni temiz hale gelene kadar soğuk suyla durulayın, ardından fazla suyu nazikçe sıkın. Sütyen kumaşını gereceğinden sütyeni asla bükerek sıkmayın.

Temiz sutyenleri düz bir havluya koyun ve kalan suyu çıkarmak için başka bir havluyla bastırın.

Her zaman sutyeninizi kurulayın. Sütyenlerin havayla kurutulması önemlidir, çünkü bir makine kurutucusundan gelen yoğun ısı hasara neden olur. Tamamen kuruması için en az bir (belki iki) güne ihtiyaçları olacaktır, bu nedenle yıkananlar kururken giymek için bol miktarda başka sütyen bulundurmak iyi bir fikirdir.

ÇAMAŞIR MAKİNESİNDE SÜTYEN NASIL YIKANIR?

Sütyen kancalarını takın ve askılarını kısaltın. Sütyeninizi kapatmazsanız, kancalar genellikle yıkamadaki diğer eşyalara takılır ve onları yırtabilir veya kancalar deforme olabilir. Kayışlar bazen diğer çamaşırlara dolanabilir ve bu da üzerlerine baskı uygulayabilir.

Sütyeni file iç çamaşırı çantasına koyun. Bu, sütyenin diğer eşyalara dolaşmasını önleyecektir. Ayrıca onu kot pantolon gibi daha sert nesnelerden de koruyacaktır.

Sütyeni benzer renklerde çamaşır makinesine koyun. Sütyeninizi diğer çamaşırlarla aynı anda yıkıyorsanız, renkleri karıştırmadığınızdan emin olun. Beyaz sutyenleri diğer beyaz giysilerle yıkayın. Açık renkli sütyenleri (bej ve pastel gibi) diğer açık renkli giysilerle ve koyu renkli sütyenleri (lacivert ve siyah gibi) diğer koyu renkli giysilerle yıkadığınızdan emin olun. Renkleri karıştırmak boyaların akmasına neden olarak soluk ve bulanık renklere neden olabilir.

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Sütyeni hafif bir deterjan ve hafif bir döngüde yıkayın. Soğuk su kullandığınızdan emin olun, çünkü sıcak su lifleri zayıflatabilir ve kayışların deforme olmasına neden olabilir. Herhangi bir güçlü deterjan kullanmayın; güçlü deterjanlar lifleri yiyebilir ve kumaşı zamanla zayıflatabilir ve kumaşı bozabilir.

Islak sütyeni sıkmayınveya bükmeyin. Bunun yerine sütyeni iki havlunun arasına koyun ve fazla nemi almak için bastırın.

Kurutucu kullanmaktan kaçının, çünkü ısı sütyen askılarının esnemesine ve elastikiyetini kaybetmesine neden olur. Sütyeni bir kurutma teline veya çamaşır ipine asarak hava ile kurutabilirsiniz. Sütyeni askılardan asmayın bu sütyen kayışlarının çok fazla gerilmesine neden olur.

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