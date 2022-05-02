KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. SAĞLIK
  4. Aklınıza gelebilecek her derde deva olabilecek sarı kantaron yağı kullanıcı yorumları ve faydaları

Aklınıza gelebilecek her derde deva olabilecek sarı kantaron yağı kullanıcı yorumları ve faydaları

29.04.2022 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğal bir iksir ile şifa bulmaya ne dersiniz? Sarı kantaron yağının mucizevi iyileştirici etkisi ile birçok probleminize çare bulabilirsiniz. Cilt lekesi, yanık, yara, sivilce, egzama, sedef, saç dökülmesi ve daha birçok rahatsızlık sarı kantaron yağı ile doğal şekilde iyileşiyor. Özellikle cilt lekelerinde sarı kantaron yağı kullananlar bu yağı kesinlikle öneriyor. Ayrıca ağrı kesici özelliği ile romatizma ağrılarına da iyi geliyor. Siz de sarı kantaron yağı ile etkili şekilde rahatsızlıkları g

Aklınıza gelebilecek her derde deva olabilecek sarı kantaron yağı kullanıcı yorumları ve faydaları

Şifalı bir bitki olan sarı kantaron ılıman ve tropik iklimde kendiliğinden yetişiyor. Tüm dünyada yüzyıllardır bitkisel tedavi için kullanılan sarı kantaronun çeşitli işlemlerden geçmesi sonucu sarı kantaron yağı elde ediliyor. Sarı kantaron yağı cilde uygulandığında oksijenli zengin kanı harekete geçirerek hasarlı bölgelerde hücre yenilenmesini sağlıyor, böylece cildin hem doğal hem hızlı şekilde iyileşmesine olanak tanıyor. Gelin, şifa kaynağı sarı kantaron yağının faydalarına ve kullanıcı yorumlarına beraber göz atalım.

Arifoğlu Sarı Kantaron Yağı

Aklınıza gelebilecek her derde deva olabilecek sarı kantaron yağı kullanıcı yorumları ve faydaları

Arifoğlu Sarı Kantaron Yağı'nın özellikleri

Sarı kantaron bitkisinin çiçek ve tohumlarının toplanıp kurutulmasından sonra elde edilen sarı kantaron yağı, antioksidanlar, biyoflavonoidler, hiperisin ve hiperforin gibi birçok maddeden oluşuyor. Antiviral ve antibakteriyel özelliğe sahip yağ, cilt üzerindeki hasarlı bölgelerde kan dolaşımını harekete geçirerek cildi onarıyor. Cilt problemlerinin iyileşmesine, cildin yenilenmesine katkı sağlayan Arifoğlu Sarı Kantaron Yağı aynı zamanda cildin nemlenmesini de sağlıyor. Haftada 2 gün cildinizde 1 saat bekletebilir, ardından yıkayabilirsiniz. Cilt problemlerinin yanı sıra saç bakımında ve sindirim sistemi rahatsızlıklarında da kullanılan sarı kantaron yağı keskin kokuya sahip ve yağın damla şeklinde kullanılması gerekiyor. Arifoğlu Sarı Kantaron Yağı, zeytinyağı içeren organik bir yağ. Ayrıca tamamen doğal içeriklerden oluşuyor. Tüm cilt tiplerinin kullanımına uygun olan ürün eğer tedavi amaçlı kullanılacaksa mutlaka uzmana danışılması gerekiyor. Sarı kantaron yağı cilde kullanımı sonrasında yağlı his bırakabiliyor. Bunun için ürünü bekleme süresinin ardından yüz temizleme jeli yardımıyla cildinizden kolayca temizleyebilirsiniz. Arifoğlu Sarı Kantaron Yağı'nın 50 ml, 100 ml ve 250 ml şeklinde 3 farklı boyutu bulunuyor. Ambalaj açıldıktan sonra 1 yıl kullanım ömrü olan yağı, ihtiyacınız doğrultusunda kullanacağınız boyutta almanız oldukça önemli.

Arifoğlu Sarı Kantaron Yağı'nın faydaları

Cilt sağlığı için oldukça faydalı olan Arifoğlu Sarı Kantaron Yağı, kan dolaşımını harekete geçirerek ciltte oluşan sivilce veya güneş lekelerinin rengini açıyor, azalmasını sağlıyor. Aynı zamanda cildinizin nem ihtiyacını da karşılıyor. Yaşa bağlı olarak ortaya çıkan kırışıklıkların oluşumunu engelliyor, mevcut kırışıklıkların da giderilmesine yardımcı oluyor. Antiseptik özelliği sayesinde egzama ve sedef gibi deri hastalıklarında kaşıntıyı azaltıyor ve cildin iyileşmesine etki ediyor. Arifoğlu Sarı Kantaron Yağı birçok cilt probleminin giderilmesini ve pürüzsüz cilde sahip olmanızı sağlıyor. Doğal içeriği sayesinde hücrelerin ve cildin yenilenmesine yardımcı oluyor. Cildinize doğal bakım yapmak istediğinizde güvenle tercih edebilirsiniz. Saç dökülmesi sorunu yaşıyorsanız sarı kantaron yağının düzenli kullanım sonrasında saç dökülmesini azalttığını görebilirsiniz. Bunun yanı sıra saç derisindeki kuruluğu azaltarak kadınların ve erkeklerin kâbusu hâline gelen kepek sorununu da ortadan kaldırmaya yardımcı oluyor. Isıya maruz kalan ve çok işlem gören saçlarda zamanla yıpranmalar meydana geliyor. Bu doğal yağ ile saçınızı onarabilir, saçınızın eski parlaklığına ve canlılığına kavuşmasını sağlayabilirsiniz. Sindirim sistemi rahatsızlıklarınızın düzelmesine yardımcı olmak için ılık suya 1-2 damla sarı kantaron yağı ekleyerek tüketebilirsiniz.

Arifoğlu Sarı Kantaron Yağı kullananların yorumları

Arifoğlu Sarı Kantaron Yağı'nın kullanıcı yorumlarına bakıldığında çoğu kişinin üründen memnun kaldığı ve ürünü tavsiye ettikleri göze çarpıyor. Bu ürünü satın alan kullanıcılar düzenli kullanımda özellikle yüzde oluşan cilt lekelerinin renginin açıldığını ve yumuşak bir cilde sahip olduklarını bildiriyor. Cilt tonunun açılmasıyla birlikte cilde ışıltı kazandırdığını da gözlemlediklerini eklemişler. Cilt lekelerinin yanı sıra ürünü sivilcelerini kurutmak için kullananlar da bulunuyor. Ürünün ağır kokusundan rahatsız olan kullanıcılar çoğunlukta ancak bazı kullanıcılar kokudan rahatsız olmadıklarını belirtiyor. Arifoğlu Sarı Kantaron Yağı'nı cildinde geceden sabaha kadar bekleten kullanıcılar ise ciltlerinde sivilce çıktığını gözlemlemiş. Bu nedenle kullanıcılar ürünün ciltte en fazla 1 saat bekletilmesini öneriyor.

Ürünü İncele

Arifoğlu Sarı Kantaron Yağı'na benzer ürünler

1. Raqun Sarı Kantaron Yağı

Aklınıza gelebilecek her derde deva olabilecek sarı kantaron yağı kullanıcı yorumları ve faydaları

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Raqun Sarı Kantaron Yağı, sarı kantaron çiçeklerinin soğuk sıkım zeytinyağı içerisinde bekletilmesiyle üretiliyor. Sarı kantaron yağının faydaları saymakla bitmiyor. Oksijenli kanın hasarlı hücrelere ulaşmasını ve cilt hücrelerinin yenilenmesini sağlayan sarı kantaron yağı; yanık, yara ve lekelerin kısa süre içerisinde iyileşmesine yardımcı oluyor. Doğum sonrası ciltte oluşan çatlaklar için de tavsiye ediliyor. Tamamen doğal olan yağ ile neredeyse tüm cilt sorunlarınızın üstesinden gelebilirsiniz.

Ürünü İncele

2. Olizzi Bliss Sarı Kantaron Yağı

Aklınıza gelebilecek her derde deva olabilecek sarı kantaron yağı kullanıcı yorumları ve faydaları

Olizzi Bliss Sarı Kantaron Yağı damlalıklı şişesi sayesinde kullanıcılara büyük kolaylık sunuyor. Büyük emek verilerek elde edilen sarı kantaron yağının faydaları bilimsel olarak da kanıtlanmış. Öfke sorunu ve anksiyete gibi psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde de sıkça kullanılan yağ antidepresan etkisi sağlıyor. Buhurdanlığınıza damlatacağınız birkaç damla sarı kantaron yağı sakinleştirici ve modunuzu yükselten özellik gösteriyor.

Ürünü İncele

3. Bodivi Sarı Kantaron Yağı

Aklınıza gelebilecek her derde deva olabilecek sarı kantaron yağı kullanıcı yorumları ve faydaları

Diğer yağların aksine Bodivi Sarı Kantaron Yağı, ayçiçeği yağı içerisinde demlendirilerek üretiliyor. Bu ürünü özellikle romatizma ağrılarında masaj yağı olarak kullanabilir, ağrı kesici özelliğinden faydalanabilirsiniz. Dilerseniz sarı kantaron yağının içerisine farklı uçucu yağlar ekleyerek seyreltebilirsiniz. Kas ağrıları, burkulmalar ve varis ağrıları için Hindistan cevizi yağıyla karıştırıp ağrıyan bölgeye masaj yapabilirsiniz.

Ürünü İncele

4. Farm34 %100 Saf Sarı Kantaron Yağı

Aklınıza gelebilecek her derde deva olabilecek sarı kantaron yağı kullanıcı yorumları ve faydaları

Doğal içeriğe sahip olan Farm34 %100 Saf Sarı Kantaron Yağı bebeklerde kullanımı ile de oldukça ilgi görüyor. Bebeklerde sıkça görülen gaz sancısı ve karın ağrısında gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Pamuğa damlatacağınız 4-5 damla sarı kantaron yağını bebeğinizin karnına hafifçe masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Gaz sancısının geçmesiyle bebeğiniz rahat bir uyku uyuyacak. Aynı zamanda bebeklerin pişiklerinde de kullanabilirsiniz.

Ürünü İncele

5. Modern Aktar Sarı Kantaron Yağı

Aklınıza gelebilecek her derde deva olabilecek sarı kantaron yağı kullanıcı yorumları ve faydaları

Sarı kantaron yağı sivilce için kullananlar sonucun çoğunlukla olumlu olduğunu söylüyor. Modern Aktar Sarı Kantaron Yağı antiseptik, antibakteriyel ve antienflamatuar özelliği sayesinde ciltteki iltihapları azaltıyor, iltihaplı sivilcelerin oluşumunu engelliyor ve mevcut olan sivilceleri kurutuyor. Daha aydınlık ve sağlıklı görünüme kavuşmanızı sağlıyor. Sarı kantaron yağı kullanımı ile evde kendiniz maskeler yapabilir, kremlerinizin içine ekleyebilir veya cildinize direkt uygulayabilirsiniz.

Ürünü İncele

6. De L'ossence Kantaron Yağı

Aklınıza gelebilecek her derde deva olabilecek sarı kantaron yağı kullanıcı yorumları ve faydaları

De L'ossence Kantaron Yağı her evde bulunması gereken yağlardan biri. Egzama için sarı kantaron yağı kullananlar ürünü şiddetle tavsiye ediyor. "Sarı kantaron yağı egzamada nasıl kullanılır?" diye soruyorsanız hemen cevaplayalım. Kantaron yağını kızarıklık ve kaşıntının olduğu bölgeye masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Uygulamayı yaptıktan sonra yarım saat bekletip ardından durulamalısınız. Bu uygulamayı gün içinde 2 kez tekrar edebilirsiniz.

Ürünü İncele

7. Onka Farma Sarı Kantaron Yağı

Aklınıza gelebilecek her derde deva olabilecek sarı kantaron yağı kullanıcı yorumları ve faydaları

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Saçlarınıza bakım yapmak için Onka Farma Sarı Kantaron Yağı'nı gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Doğal içeriği sayesinde saçınızı onarıyor ve parlak görünüme kavuşturuyor. Düzenli olarak kullanıldığı takdirde saç dökülmesi zamanla azalıyor ve son buluyor. Aynı zamanda saç derisinde oluşan egzama gibi rahatsızlıkların tedavisinde de kullanılıyor. Sarı kantaron yağının içerisine başka yağları da ekleyerek güzel bir saç bakım yağı elde edebilirsiniz.

Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Güneşten korunmak isteyenlere en iyi renkli güneş kremleriGüneşten korunmak isteyenlere en iyi renkli güneş kremleri
Burçları tatlı bir telaş sarıyor... Bu hafta yeniliklere çok açıkBurçları tatlı bir telaş sarıyor... Bu hafta yeniliklere çok açık
Şans kapıları açılıyor! Bazı burçlar ne isterse olacakŞans kapıları açılıyor! Bazı burçlar ne isterse olacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İş birliği İçerikleri

En güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

En güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Gürültü önleyici özelliği ile dikkat çeken Airpods'u mercek altına alıyoruz

Gürültü önleyici özelliği ile dikkat çeken Airpods'u mercek altına alıyoruz

Yaz tatili için şimdiden hazırlık yapanlara özel en iyi mayo ve bikini çeşitleri

Yaz tatili için şimdiden hazırlık yapanlara özel en iyi mayo ve bikini çeşitleri

Bu yazın modasında büyük yer kaplayacak en tatlı ve şık takı modelleri

Bu yazın modasında büyük yer kaplayacak en tatlı ve şık takı modelleri

Oyun severler için kullanabilecekleri en iyi oyuncu monitörü tavsiyeleri

Oyun severler için kullanabilecekleri en iyi oyuncu monitörü tavsiyeleri

Cildinizi bebeksi bir güzelliğe kavuşturacak bakım kremleri

Cildinizi bebeksi bir güzelliğe kavuşturacak bakım kremleri

Tümünü Gör
Cildinizi bebeksi bir güzelliğe kavuşturacak bakım kremleri

Cildinizi bebeksi bir güzelliğe kavuşturacak bakım kremleri

Eğlenceli oyun anlarını taçlandıracak kulaklık modelleri

Eğlenceli oyun anlarını taçlandıracak kulaklık modelleri

Yüzünüzü tertemiz yapıp hayran bıraktıracak yüz temizleme jelleri

Yüzünüzü tertemiz yapıp hayran bıraktıracak yüz temizleme jelleri

Canlı yayın yapmak isteyenler için sesinizi en net iletecek en iyi yayın mikrofonları

Canlı yayın yapmak isteyenler için sesinizi en net iletecek en iyi yayın mikrofonları

Para tasarrufunuza yardımcı olacak mucizevi ürünler

Para tasarrufunuza yardımcı olacak mucizevi ürünler

Yazın yaklaşmasıyla birlikte hayat kurtaracak güneş koruyucusu içeren makyaj malzemesi önerileri

Yazın yaklaşmasıyla birlikte hayat kurtaracak güneş koruyucusu içeren makyaj malzemesi önerileri

Tümünü Gör
Yazın yaklaşmasıyla birlikte hayat kurtaracak güneş koruyucusu içeren makyaj malzemesi önerileri

Yazın yaklaşmasıyla birlikte hayat kurtaracak güneş koruyucusu içeren makyaj malzemesi önerileri

Deniz ve havuz sevdalılarına vücut kıvrımlarınızı öne çıkaracak en şık ve rahat mayo, bikini modelleri

Deniz ve havuz sevdalılarına vücut kıvrımlarınızı öne çıkaracak en şık ve rahat mayo, bikini modelleri

Makyaj yapmayı seven her kadının makyaj çantasında mutlaka bulunması gereken ürünler

Makyaj yapmayı seven her kadının makyaj çantasında mutlaka bulunması gereken ürünler

Kullandıkça bağımlısı olacağınız gece gündüz bakım kremleri

Kullandıkça bağımlısı olacağınız gece gündüz bakım kremleri

Coachella müzik festivalinin tarzını yansıtan editörlerin seçtiği kombin önerileri

Coachella müzik festivalinin tarzını yansıtan editörlerin seçtiği kombin önerileri

Tırnak kırılmasını önlemek için koruyucu ve destekleyici ürünler

Tırnak kırılmasını önlemek için koruyucu ve destekleyici ürünler

Tümünü Gör

Benzer En Yeniler İçerikleri

En güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

En güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Gürültü önleyici özelliği ile dikkat çeken Airpods'u mercek altına alıyoruz

Gürültü önleyici özelliği ile dikkat çeken Airpods'u mercek altına alıyoruz

Yaz tatili için şimdiden hazırlık yapanlara özel en iyi mayo ve bikini çeşitleri

Yaz tatili için şimdiden hazırlık yapanlara özel en iyi mayo ve bikini çeşitleri

Bu yazın modasında büyük yer kaplayacak en tatlı ve şık takı modelleri

Bu yazın modasında büyük yer kaplayacak en tatlı ve şık takı modelleri

Oyun severler için kullanabilecekleri en iyi oyuncu monitörü tavsiyeleri

Oyun severler için kullanabilecekleri en iyi oyuncu monitörü tavsiyeleri

Cildinizi bebeksi bir güzelliğe kavuşturacak bakım kremleri

Cildinizi bebeksi bir güzelliğe kavuşturacak bakım kremleri

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Yaklaşan yaz aylarında güneşten korunmak isteyenler için en iyi renkli güneş kremi markaları

Güneşten korunmak isteyenlere en iyi renkli güneş kremleri

Her yıl 2 bin kişi hayatını kaybediyor! Aşı ile önlenebilir

Her yıl 2 bin kişi hayatını kaybediyor! Aşı ile önlenebilir

Tanı konulması uzun zaman alıyor! Kısırlığa yol açıyor

Tanı konulması uzun zaman alıyor! Kısırlığa yol açıyor

Yazın kavurucu sıcakları karşısında önleminizi alabilmeniz için hem uygun fiyatlı hem etkili güneş kremi ürünleri

Kavurucu sıcakları için uygun fiyatlı güneş kremleri

Dikkat! Makyajınızda bunları yapmanız cilt kanserine neden oluyor

Dikkat! Makyajınızda bunları yapmanız cilt kanserine neden oluyor

Cildiniz üzerindeki etkilerini duysanız bir daha yapmazsınız

Cildiniz üzerindeki etkilerini duysanız bir daha yapmazsınız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.