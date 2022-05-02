Aklınıza gelebilecek her derde deva olabilecek sarı kantaron yağı kullanıcı yorumları ve faydaları

Şifalı bir bitki olan sarı kantaron ılıman ve tropik iklimde kendiliğinden yetişiyor. Tüm dünyada yüzyıllardır bitkisel tedavi için kullanılan sarı kantaronun çeşitli işlemlerden geçmesi sonucu sarı kantaron yağı elde ediliyor. Sarı kantaron yağı cilde uygulandığında oksijenli zengin kanı harekete geçirerek hasarlı bölgelerde hücre yenilenmesini sağlıyor, böylece cildin hem doğal hem hızlı şekilde iyileşmesine olanak tanıyor. Gelin, şifa kaynağı sarı kantaron yağının faydalarına ve kullanıcı yorumlarına beraber göz atalım.

Arifoğlu Sarı Kantaron Yağı

Arifoğlu Sarı Kantaron Yağı'nın özellikleri

Sarı kantaron bitkisinin çiçek ve tohumlarının toplanıp kurutulmasından sonra elde edilen sarı kantaron yağı, antioksidanlar, biyoflavonoidler, hiperisin ve hiperforin gibi birçok maddeden oluşuyor. Antiviral ve antibakteriyel özelliğe sahip yağ, cilt üzerindeki hasarlı bölgelerde kan dolaşımını harekete geçirerek cildi onarıyor. Cilt problemlerinin iyileşmesine, cildin yenilenmesine katkı sağlayan Arifoğlu Sarı Kantaron Yağı aynı zamanda cildin nemlenmesini de sağlıyor. Haftada 2 gün cildinizde 1 saat bekletebilir, ardından yıkayabilirsiniz. Cilt problemlerinin yanı sıra saç bakımında ve sindirim sistemi rahatsızlıklarında da kullanılan sarı kantaron yağı keskin kokuya sahip ve yağın damla şeklinde kullanılması gerekiyor. Arifoğlu Sarı Kantaron Yağı, zeytinyağı içeren organik bir yağ. Ayrıca tamamen doğal içeriklerden oluşuyor. Tüm cilt tiplerinin kullanımına uygun olan ürün eğer tedavi amaçlı kullanılacaksa mutlaka uzmana danışılması gerekiyor. Sarı kantaron yağı cilde kullanımı sonrasında yağlı his bırakabiliyor. Bunun için ürünü bekleme süresinin ardından yüz temizleme jeli yardımıyla cildinizden kolayca temizleyebilirsiniz. Arifoğlu Sarı Kantaron Yağı'nın 50 ml, 100 ml ve 250 ml şeklinde 3 farklı boyutu bulunuyor. Ambalaj açıldıktan sonra 1 yıl kullanım ömrü olan yağı, ihtiyacınız doğrultusunda kullanacağınız boyutta almanız oldukça önemli.

Arifoğlu Sarı Kantaron Yağı'nın faydaları

Cilt sağlığı için oldukça faydalı olan Arifoğlu Sarı Kantaron Yağı, kan dolaşımını harekete geçirerek ciltte oluşan sivilce veya güneş lekelerinin rengini açıyor, azalmasını sağlıyor. Aynı zamanda cildinizin nem ihtiyacını da karşılıyor. Yaşa bağlı olarak ortaya çıkan kırışıklıkların oluşumunu engelliyor, mevcut kırışıklıkların da giderilmesine yardımcı oluyor. Antiseptik özelliği sayesinde egzama ve sedef gibi deri hastalıklarında kaşıntıyı azaltıyor ve cildin iyileşmesine etki ediyor. Arifoğlu Sarı Kantaron Yağı birçok cilt probleminin giderilmesini ve pürüzsüz cilde sahip olmanızı sağlıyor. Doğal içeriği sayesinde hücrelerin ve cildin yenilenmesine yardımcı oluyor. Cildinize doğal bakım yapmak istediğinizde güvenle tercih edebilirsiniz. Saç dökülmesi sorunu yaşıyorsanız sarı kantaron yağının düzenli kullanım sonrasında saç dökülmesini azalttığını görebilirsiniz. Bunun yanı sıra saç derisindeki kuruluğu azaltarak kadınların ve erkeklerin kâbusu hâline gelen kepek sorununu da ortadan kaldırmaya yardımcı oluyor. Isıya maruz kalan ve çok işlem gören saçlarda zamanla yıpranmalar meydana geliyor. Bu doğal yağ ile saçınızı onarabilir, saçınızın eski parlaklığına ve canlılığına kavuşmasını sağlayabilirsiniz. Sindirim sistemi rahatsızlıklarınızın düzelmesine yardımcı olmak için ılık suya 1-2 damla sarı kantaron yağı ekleyerek tüketebilirsiniz.

Arifoğlu Sarı Kantaron Yağı kullananların yorumları

Arifoğlu Sarı Kantaron Yağı'nın kullanıcı yorumlarına bakıldığında çoğu kişinin üründen memnun kaldığı ve ürünü tavsiye ettikleri göze çarpıyor. Bu ürünü satın alan kullanıcılar düzenli kullanımda özellikle yüzde oluşan cilt lekelerinin renginin açıldığını ve yumuşak bir cilde sahip olduklarını bildiriyor. Cilt tonunun açılmasıyla birlikte cilde ışıltı kazandırdığını da gözlemlediklerini eklemişler. Cilt lekelerinin yanı sıra ürünü sivilcelerini kurutmak için kullananlar da bulunuyor. Ürünün ağır kokusundan rahatsız olan kullanıcılar çoğunlukta ancak bazı kullanıcılar kokudan rahatsız olmadıklarını belirtiyor. Arifoğlu Sarı Kantaron Yağı'nı cildinde geceden sabaha kadar bekleten kullanıcılar ise ciltlerinde sivilce çıktığını gözlemlemiş. Bu nedenle kullanıcılar ürünün ciltte en fazla 1 saat bekletilmesini öneriyor.

Arifoğlu Sarı Kantaron Yağı'na benzer ürünler

1. Raqun Sarı Kantaron Yağı

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Raqun Sarı Kantaron Yağı, sarı kantaron çiçeklerinin soğuk sıkım zeytinyağı içerisinde bekletilmesiyle üretiliyor. Sarı kantaron yağının faydaları saymakla bitmiyor. Oksijenli kanın hasarlı hücrelere ulaşmasını ve cilt hücrelerinin yenilenmesini sağlayan sarı kantaron yağı; yanık, yara ve lekelerin kısa süre içerisinde iyileşmesine yardımcı oluyor. Doğum sonrası ciltte oluşan çatlaklar için de tavsiye ediliyor. Tamamen doğal olan yağ ile neredeyse tüm cilt sorunlarınızın üstesinden gelebilirsiniz.

2. Olizzi Bliss Sarı Kantaron Yağı

Olizzi Bliss Sarı Kantaron Yağı damlalıklı şişesi sayesinde kullanıcılara büyük kolaylık sunuyor. Büyük emek verilerek elde edilen sarı kantaron yağının faydaları bilimsel olarak da kanıtlanmış. Öfke sorunu ve anksiyete gibi psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde de sıkça kullanılan yağ antidepresan etkisi sağlıyor. Buhurdanlığınıza damlatacağınız birkaç damla sarı kantaron yağı sakinleştirici ve modunuzu yükselten özellik gösteriyor.

3. Bodivi Sarı Kantaron Yağı

Diğer yağların aksine Bodivi Sarı Kantaron Yağı, ayçiçeği yağı içerisinde demlendirilerek üretiliyor. Bu ürünü özellikle romatizma ağrılarında masaj yağı olarak kullanabilir, ağrı kesici özelliğinden faydalanabilirsiniz. Dilerseniz sarı kantaron yağının içerisine farklı uçucu yağlar ekleyerek seyreltebilirsiniz. Kas ağrıları, burkulmalar ve varis ağrıları için Hindistan cevizi yağıyla karıştırıp ağrıyan bölgeye masaj yapabilirsiniz.

4. Farm34 %100 Saf Sarı Kantaron Yağı

Doğal içeriğe sahip olan Farm34 %100 Saf Sarı Kantaron Yağı bebeklerde kullanımı ile de oldukça ilgi görüyor. Bebeklerde sıkça görülen gaz sancısı ve karın ağrısında gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Pamuğa damlatacağınız 4-5 damla sarı kantaron yağını bebeğinizin karnına hafifçe masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Gaz sancısının geçmesiyle bebeğiniz rahat bir uyku uyuyacak. Aynı zamanda bebeklerin pişiklerinde de kullanabilirsiniz.

5. Modern Aktar Sarı Kantaron Yağı

Sarı kantaron yağı sivilce için kullananlar sonucun çoğunlukla olumlu olduğunu söylüyor. Modern Aktar Sarı Kantaron Yağı antiseptik, antibakteriyel ve antienflamatuar özelliği sayesinde ciltteki iltihapları azaltıyor, iltihaplı sivilcelerin oluşumunu engelliyor ve mevcut olan sivilceleri kurutuyor. Daha aydınlık ve sağlıklı görünüme kavuşmanızı sağlıyor. Sarı kantaron yağı kullanımı ile evde kendiniz maskeler yapabilir, kremlerinizin içine ekleyebilir veya cildinize direkt uygulayabilirsiniz.

6. De L'ossence Kantaron Yağı

De L'ossence Kantaron Yağı her evde bulunması gereken yağlardan biri. Egzama için sarı kantaron yağı kullananlar ürünü şiddetle tavsiye ediyor. "Sarı kantaron yağı egzamada nasıl kullanılır?" diye soruyorsanız hemen cevaplayalım. Kantaron yağını kızarıklık ve kaşıntının olduğu bölgeye masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Uygulamayı yaptıktan sonra yarım saat bekletip ardından durulamalısınız. Bu uygulamayı gün içinde 2 kez tekrar edebilirsiniz.

7. Onka Farma Sarı Kantaron Yağı

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Saçlarınıza bakım yapmak için Onka Farma Sarı Kantaron Yağı'nı gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Doğal içeriği sayesinde saçınızı onarıyor ve parlak görünüme kavuşturuyor. Düzenli olarak kullanıldığı takdirde saç dökülmesi zamanla azalıyor ve son buluyor. Aynı zamanda saç derisinde oluşan egzama gibi rahatsızlıkların tedavisinde de kullanılıyor. Sarı kantaron yağının içerisine başka yağları da ekleyerek güzel bir saç bakım yağı elde edebilirsiniz.