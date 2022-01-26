Hem saçlarınız hem cildiniz için en iyi organik argan yağı çeşitleri

Argan yağı, ana vatanı olan Fas’ta kadınların en çok kullandığı bakım ürünü. Günümüzde sayıları artan argan yağı markaları nedeniyle doğru ürünü bulmak bir hayli zorlaşıyor. Sizin için doğru ürünü bulduğunuzda argan yağının bu kadar ekonomik ve etkili bir bakım ürünü olmasına şaşıracaksınız!

Argan yağının kullanım alanları

Argan yağı faydaları saymakla bitmiyor. Öncelikle "Argan yağı neye iyi gelir?" sorusunu yanıtlayalım.

Argan yağı, saçlarınızın sağlıklı ve güzel görünmesini sağlayan en doğal yardımcınız. Dipten uca yoğun bir bakım uygular ve saçlarınızın hızla uzamasını sağlar.

"Argan yağı saça nasıl uygulanır?" sorusunun cevabı ise oldukça basit! Argan yağını saç diplerinden uçlara doğru masaj yaparak uygulayın. Saçınızda beklettiğiniz argan yağını yıkadığınızda çıkan sonuçtan son derece memnun kalacağınızı garanti edebiliriz.

Ayrıca argan yağı, cildiniz için de mükemmel bir nemlendirici. Cilt bakımı için kullanacağınız argan yağını doğrudan krem gibi uygulayın. Nemlendirici özelliği sayesinde kendinize nasıl bir iyilik yaptığınızı anlayacaksınız.

Argan yağının nasıl kullanılacağı sorusuna yanıt bulduğumuza göre en kaliteli argan yağları ile tanışmaya hazır mısınız?

1. Kullanım kolaylığına hayran kalacaksınız: Herbal Essences Onarıcı Maske

Uzun yıllardır saç bakım ürünleri üreten Herbal Essences, kullanıcılarını memnun etmeyi başaran bir marka. Bu başarının sırrı ise doğal bileşenler kullanılarak üretilen ürünlerde saklı. Argan yağını en doğal haliyle işleyen ve sizlerle buluşturan marka, maske formundaki ürünü ile yüzünüzü güldürmeyi başaracak! Kısa sürede etkili sonuçlar almanızı sağlayan Herbal Essences Fas Argan Yağı Maske, saçınızı ihtiyacı olan neme kavuşturuyor. %90 doğal içerikle üretilen bu özel ürün, dengeli bir pH değerine sahip olduğu için boyalı saçlarda da gönül rahatlığıyla kullanılabiliyor.

Yarıyıl tatilinde seçili oyuncaklarda %30'a varan indirimi kaçırmayın

2. Tamamen doğal: Organique Argan Yağı

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

"Hayatın Doğal Güzelliği" sloganıyla yola çıkan Organique, iddialı duruşunu 20 yılı aşkın süredir koruyor. Organique’nin çok sevilen ürünleri; güçlü ve zararlı hiçbir koruyucu, paraben, vazelin, parafin yağları, SLS, ALS, Silikon ve petrol türevi ham maddeler içermiyor. Bu nedenle alerjik cilde sahip kişiler markanın ürünlerini gönül rahatlığıyla tercih ediyor. Bunların yanı sıra marka, ürünlerini hayvanlar üzerinde test etmeyerek doğaya olan saygısını kanıtlamış oluyor. Sadece argan çekirdeklerinden soğuk sıkım yöntemi ile elde ettiği Organique Argan Yağı, cildiniz ve saçlarınız için bütüncül bir bakım sunuyor. Cildin ihtiyacı olan vitamin ve minerallere sahip olan yağ, cildinizi nemlendirmenin yanı sıra yaşlanma belirtileriyle de savaşıyor. Göz çevresinde kullandığınız takdirde mucizevi sonuçlar elde edebilirsiniz. Tırnaklarınızı güçlendirmeye ihtiyaç duyduğunuzda da Organique Argan Yağı yanınızda!

3. Hem saçlarınıza hem cildinize iyi gelecek bir doğallık: Arifoğlu Argan Yağı

76 yıl önce topraklarımızda doğan Arifoğlu markası, herkesin güvenle kullanabileceği doğal ürünleri kullanıcılarına sunmak amacıyla yola çıkıyor. Dünyanın birçok ülkesine ihracat gerçekleştiren firma, ürünlerinin kalitesiyle ön planda. Soğuk sıkım yöntemiyle elde ettikleri argan yağının içerisinde yapay hiçbir madde bulunmuyor. Fas’ın en kaliteli argan çekirdeklerinden elde edilen Arifoğlu Argan Yağı, cildiniz ve saçınız için tamamlayıcı bir bakım sunuyor. Saç için kullanmak istiyorsanız ürünün birkaç damlasını saçınıza uygulamanız yeterli. Saçlarınızın doğal biçimde beslenmesini sağlayan yağ, canlı ve parlak saçlarınızın sırrı olacak. Vücudunuzda da argan yağı mucizesini hissetmek mi istiyorsunuz? Cevabınız "Evet." ise birkaç damlası ile vücudunuza masaj yapın!

4. Saçlarınız ağırlaşmadan en güzel haline kavuşsun: Bioblas Botanic Oils Argan Bakım Yağı

"Saç bakım yağı kullanırken en sık karşılaştığınız sorun nedir?" diye sorsak eminiz ki saçları ağırlaştırması yanıtını verirsiniz. Bioblas, bu sorundan kurtulmanızı sağlayacak bir ürünle karşınızda: Botanic Oils Argan Bakım Yağı. Saç bakım ürünleri pazarına girdiği günden beri odak noktası kullanıcı memnuniyeti olan marka, bu soruna doğal bir çözüm buluyor. Tüm saç tipleri için uygun olan ürün, güçlü etkisi ve hızlı sonuç vermesi ile öne çıkıyor. Saçlarınızın ihtiyacı olan bakımı sunan saç bakım yağı, ısıl işlemler yüzünden yıpranan saçlarınız için de iyileştirici bir ürün. Düzleştirici, saç kurutma makinesi veya maşa... Saçınızı nasıl şekillendirirseniz şekillendirin, bakımını Bioblas'a bırakın. Aynı zamanda, Bioblas’ın saç dökülmesine karşı geliştirdiği özel formülü de bu üründe!

5. Saçlarınız için çifte bakım: Herbal Essences Argan ve Aloe Saç Bakım Yağı

En etkili bakım elbette doğal yağlar ile yapılır. Argan yağının iyileştirici etkisi ve Aloe bitkisinin onarıcı yapısı bu üründe sizler için bir araya getirildi. Şampuandan bakım spreylerine kadar geniş bir ürün skalasına sahip olan Herbal Essences, bu ürünle alanında ne kadar uzman olduğunu kanıtlıyor. Sülfat içermeyen saf aloe, saçlarınızı ideal nem oranına kavuşturuyor. İlhamını doğadan alan, İngiltere’nin 1 numaralı markası Herbal Essences; Argan Yağı&Aloe Onarıcı Saç Bakım Yağı ile saçlarınıza ağırlaştırmadan bakım yapıyor. Saçınıza doğal parlaklık kazandıran, ideal nem oranına kavuşturan ve dökülmelere karşı koruyan ürün; saç bakımındaki yeni favoriniz olacak. Markanın hayvanlar üzerinde test yapmadığını da belirtelim.

6. Kuaför markası CHI’dan mucizevi etkilere sahip Argan Saç Bakım Yağı

Dünyanın ilk seramik saç şekillendiricisini üreten marka CHI, saç bakım ürünlerinde uzman! Dünyanın ilk amonyak içermeyen saç boyasının da mucidi olan marka, saç şekillendiricileri ve saç bakım ürünleri sektöründe çeşitli yeniliklere imza attı. Bunlardan biri olan CHI Argan Saç Bakım Yağı, hafif yağlardan oluşan ve hızlı emilen formülüyle saçınızda ağırlık hissi yaratmıyor. İçinde bulunan antioksidanlar ve E vitamini saçlarınıza hak ettiği bakımı sunarken saçlarınız muhteşem bir parlaklık kazanıyor. Anında pürüzsüzleşen saçlarınız, dolgun ve sağlıklı bir görünüme kavuşuyor. Ayrıca CHI Argan Bakım Yağı, yoğun ısı veren saç şekillendirme aletlerinin ve UV ışınlarının zararlı etkilerinden saçlarınızı koruyor.

7. Hassas saçlara özel bir bakım arayanlara: Moroccanoil Treatment Argan Bakım Yağı

Canlı ve sağlıklı görünen saçlara hasret misiniz? Saçlarınız ince telli ve kolay mı yıpranıyor? Moroccanoil Treatment Bakım Yağı ile sağlıklı, ipeksi ve parlak saçların keyfini çıkarın. Moroccanoil Treatment Bakım Yağı, yıpranmış ve fazla işlem görmüş saçlarda muhteşem sonuçlar veriyor. Saçlarınıza hayat kazandıracak bu ürün, ince telli saçların ihtiyaçları için özel olarak formüle edilmiş bir bakım yağı. Saç şekillendirme sonucunda fazlasıyla yıpranan saçlarınıza muhteşem bir bakım sağlarken aynı zamanda şekillendirme ve sabitleme aracı olarak kullanılabiliyor! Diğer saç bakım yağlarına kıyasla daha büyük şişesi ile uzun süre boyunca kullanabilirsiniz. "Bir kez alır, uzun süre kullanırım." diyenler buraya!

8. Kuru ciltlerde mükemmel sonuçlar yaratan Rosece Argan Oil

Bir annenin çocuğu için şifa arayışı sonucu ortaya çıkan Rosece markası, ürünlerinin saf ve doğal içerikli olması ile ön planda. Gönül rahatlığıyla cildinize uygulayabileceğiniz bir ürün arıyorsanız Rosece Argan Yağı ile arayışınız son bulacak! Aktif oksijen ve ozonlanmış organik sertifikalı argan yağı içeren ürünü; saç, yüz ve tüm vücudunuzda kullanabilirsiniz. Organik argan yağının 24 saat boyunca ozona maruz bırakılması sayesinde argan yağındaki oksijen seviyesi maksimuma çıkarıldığı için saçınız ve vücudunuza uygulayacağınız ürün daha etkili sonuçlar almanızı sağlıyor. Aynı zamanda, üründe komedon skoru sıfır olduğu için gözenekleriniz kapanmadan eşsiz bir bakım elde edebilirsiniz. Ürünü temiz cilde ve saça uygulamanız halinde farkı anında hissedebilirsiniz!

9. Tırnaklarınız için özel bir bakım: Incia Saf Argan Yağı Tırnak Bakım Balsamı

Saçlarınız ve cildiniz kadar bakım ihtiyacı olan tırnaklarınızı es geçmeyelim. Geç uzayan, çabuk kırılan ve kabuk kabuk soyulan tırnaklarınızla başınız dertte ise Incia Tırnak Bakım Balsamı ile tanıştığınıza memnun olacaksınız. Doğal içerikli bu krem, tırnaklarınızın güçlenmesini ve daha hızlı uzamasını sağlıyor. Ayrıca çabuk kırılan tırnaklarınızın daha hızlı uzaması için gereken desteği veriyor. Tatlı badem, argan yağı ve zeytinyağı içeren doğal serumlu balsam; tırnakları besleme ve güçlendirme konusunda uzman. Vegan içeriğiyle gönüllere su serpen Incia Tırnak Balsamı ile tırnaklarınız güvende!

10. Yumuşak, bakımlı ve kontrol edilebilir saçlar: CHI Argan ve Moringa Yağı Canlandırıcı Maske

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Saç bakım ve şekillendirici ürünleri konusunda dünyada birçok yeniliğe imza atmış olan CHI markasından bahsetmiştik. Doğal içeriklere sahip olan ve özenle üretilen CHI markalı ürünler, saçlarınızın sağlıklı bir görünüme kavuşmasına yardımcı oluyor. Argan yağının mucizevi etkileri, CHI uzmanlığıyla buluşunca da ortaya muhteşem bir ürün çıkıyor: Argan ve Moringa Yağı Canlandırıcı Maske! Canlılığını kaybetmiş saçlarınıza bir türlü hayat dolu görünüm kazandıramıyorsanız bu ürünle tüm sorunlarınıza çare bulacaksınız. Yoğun nem takviyesi sağlayan bakım maskesi ile pürüzsüz ve elektriklenmeyen saçlara merhaba deyin!

11. Muhteşem nem dengesi için Onka Farma Argan Yağı

"Maskeler ve kremler benlik değil, ben yalnızca yağ kullanmayı tercih ediyorum." diyorsanız size bir önerimiz var: Onka Farma Argan Yağı. 2017 yılında TUBİTAK sermaye desteğiyle kurulan markanın bu ürünü sizi memnun etmeyi başaracak! Nemlendirici ihtiyacınızı kolaylıkla giderebilecek bu ürünü, saç ve cildinize rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Yalnızca cildinizi nemlendirmek için değil yağ dengesini düzenlemek için de kullanabileceğiniz Onka Farma Argan Yağı, düzenleyici etkisi ile sivilce oluşumunun da önüne geçebilecek bir ürün. Sivilcelerinizden kurtulmanın yanında cildinizin esnekliğini artırıp yaşlanmaya karşı mücadele etmek istiyorsanız adres belli!

12. Elektriklenen saçlarınızı Redist Moroccan Argan Yağı ile kontrol altına alın!

Kaliteli ve uygun fiyatlı ürünleriyle kullanıcıların takdirini kazanan bir markayla tanışmak ister misiniz? İşte karşınızda Redist! Kullanıcı yorumlarında en çok öne çıkan nokta, ürünlerin yüksek standartlardaki kalitesi. Redist markasının Moroccan Argan Yağı, uygun fiyatlı ve kaliteli ürün arayışınıza son verecek. Sık sık elektriklenen saçlarınızı kontrol altına alamamaktan ve güçsüz saç tellerinden şikayetçi misiniz? Fas'tan toplanan en özel argan çekirdekleriyle üretilen ürün, cansız ve hacimsiz saçlarınıza çok iyi gelecek! Redist Moroccan Argan Yağı'nı 100 mililitrelik şişesi ile uzun süre boyunca kullanabileceksiniz.

13. Pantene Doğal Sentez Argan Özlü Yağ ile 24 saat koruma!

Adını sıkça duyduğunuz markalardan biri olan Pantene, kolay ulaşılabilen ve uygun fiyatlı çözümler sunan bir marka. Markanın en özel ürünleri arasında Pantene Doğal Sentez Argan Özlü Yağ yer alıyor. Saçlarınızı 24 saat boyunca kusursuz bir biçimde koruyan ürünün en önemli özelliklerinden biriyse tüm saç tiplerinde kullanılabiliyor olması. Saçlarınızda ağırlık hissine neden olmayan Pantene Doğal Sentez Argan Özlü Yağ'ın birkaç damlasıyla dahi kusursuz bir saç bakımı sağlayabilirsiniz. Saçınızı yıkayıp temizledikten sonra bir miktar yağı saçlarınızın ortalarından uçlarına uygulayın ve Pantene mucizesini anında hissedin!



