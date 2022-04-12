Akne problemi yaşayanlara özel cilt bakım önerileri

Akneli ciltler normal cilt tiplerine göre daha hassas olduğu için cilt bakım rutinine dikkat etmek gerekiyor. Eğer doğru ürünler düzenli kullanılırsa aknelerden kolayca kurtulmak mümkün oluyor. Tabii bu ürünlerin hangi sırada, nasıl ve ne zaman kullanılacağını iyi öğrenmek gerekiyor. Bu yüzden akneli ciltlerin bakımında olmazsa olmaz ürünleri sizler için listeledik. İşte aknelerinize savaş açabileceğiniz bakım ürünleri!

1. Akneleriniz La Roche Posay Effeclar Yüz Temizleme Jeli ile kontrol altında

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Aknelerinize karşı bir türlü galip gelemiyorsanız endişe etmeyin! La Roche Posay Effeclar Yüz Temizleme Jeli, akneye meyilli cildinizin temizliği için en önemli adımlardan biri. Özellikle yağlı ciltlerin mustarip olduğu sivilce problemlerine karşı özel geliştirilen formülü, ciltteki sebumun dengelenmesine ve cildin derinlemesine temizlenmesine yardımcı oluyor. Alkol içermeyen ve dermatolojik testlerden geçen ürün yeni sivilcelerin oluşumunu engellemekle kalmıyor, oluşabilecek diğer problemlere karşı cildin toleransını da artırıyor. "Temizleme jelini nasıl kullanmalıyım?" diye soracak olursanız bir miktar ürünü elinizde köpürterek dairesel hareketlerle uygulamanız yeterli oluyor.

2. Derin cilt temizliği için She Vec Kırmızı Peeling Serumu

Akneye yatkın bir cilde sahipseniz cilt bakımınıza ve kullandığınız ürünlere çok dikkat etmeniz gerekiyor. Akneli cildinize uygun olmayan ürün kullanmak, uzun vadede cilt bariyerinin daha da yıpranmasına neden olabiliyor. Bu nedenle düzenli ve doğru bakım her zaman hayat kurtarıyor. Sorunlu ciltlerin tedavisinde asitlerin kullanımı ise oldukça önemli. Akne konusunda etkili ürünlerden biri olan She Vec Kırmızı Peeling Serumu, ciltteki ölü hücreleri temizleyerek tıkanmış gözeneklerin neden olduğu sivilcelerin önüne geçiyor. Aynı zamanda var olan aknelerle savaşarak leke görünümünü azaltmayı hedefliyor. Cilt dokusunun iyileşmesine de destek oluyor.

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3. Cildinizi nazikçe temizleyen The Purest Solutions Gözenek Sıkılaştırıcı ve Arındırıcı Tonik

Tonikler, temizleyici ürünlerden sonra aksatılmadan kullanılması gereken ürünlerin başında geliyor. Son dönemlerde cilt kusurlarına yönelik farklı fonksiyonlara sahip ürünler geliştiren The Purest Solutions markasının glikolik asit, AHA ve BHA ile formüle edilmiş toniği, akneli ciltler için birebir. Hem cildi yenileyerek yaşlanmanın neden olduğu ince çizgi, kırışıklık gibi sorunları engelliyor hem cildi yormadan ve kurutmadan yağ, kir gibi kalıntılardan arındırıyor. Tabii asit içeren cilt bakım ürünlerini kullanırken unutmamanız gereken bir nokta var. Bu tür ürünleri her gün üst üste sürmek cildinizi iyileştirmekten çok zarar görmesine yol açabiliyor.

4. Ducray Keracnyl, bakım rutininizin vazgeçilmezi olacak

Akne problemiyle genellikle yağlı ciltler karşı karşıya kalıyor. Bu nedenle yağlı cilt tipine sahip kişilerin su bazlı ürünleri tercih etmesi gerekiyor. "Hangi kremi sürersem süreyim aknelerimle başa çıkamıyorum." diyenleri sevindirecek bir ürün önerimiz var sırada. Ducray Keracnyl PP Krem, rahatsız eden akne görünümünü azaltmaya yardım ediyor. Ayrıca fazla ve dengesiz salgılanan sebumu düzenleyerek cildinizdeki yağın neden olduğu parlaklığın önüne geçmenizi sağlıyor. Günlük kullanıma uygun formülü ve içerdiği PP vitamini sayesinde cildin hassasiyetini azaltıyor. Böylece cildinizi uzun süre nemli tutuyor.

5. Cilt kusurlarının savaşçısı Farmasi Çay Ağacı Yağı Serumu

Cilt bakımı söz konusu olduğunda ilk akla gelen ürünlerden biri de faydaları saymakla bitmeyen çay ağacı yağı olsa gerek. Uzun yıllardır sivilce sorunları için kullanılan bitkisel yağın antiseptik özelliği cildi fazla yağdan arındırıyor ve cildin kısa sürede iyileşmesine yardımcı oluyor. Yeni oluşacak sivilce izlerini önlemeye ve mevcut izleri azaltmaya yardım ediyor. İhtiyacınız olan her an bir pamuk yardımıyla sivilcelerin üzerine uygulayabileceğiniz Farmasi Çay Ağacı Yağı Serumu ile pürüzsüz ve lekesiz bir cilt artık hayal değil. Serumun cildinizde yarattığı ferahlık hissini çok seveceğinize emin olabilirsiniz.

6. Bioderma Photoderm AKN Mat Güneş Koruyucu ile güneşten korkmayın

Akneye eğilimli ciltleri yalnızca iyileşme sürecinde değil her zaman güneş ışınlarının verdiği hasardan korumak gerekiyor. Akneli ciltlere özel zenginleştirilmiş içeriğe sahip Bioderma Photoderm AKN Mat Güneş Koruyucu, cildinizi matlaştırarak zararlı UV ışınlarına karşı koruyucu bariyer oluşturuyor. Ürün, yağlı ciltlerin şikâyetçi olduğu ve gün içinde devamlı kontrol etmek zorunda kaldığı sebumu dengeliyor. Böylece ciltte yağlı ve beyaz bir tabaka bırakmıyor ayrıca cilde kolay uygulanıyor. Güneş kremini güneşe çıkmadan önce uygulamak gerekiyor. Gün içinde ihtiyaç duyuldukça tazelediğinizde ise daha fazla koruma sağlıyor.

7. Pürüzsüz ve sağlıklı bir cilt için Doa Kozmetik AHA BHA Serum

Salisilik ve glikolik asit ile cilt bariyerinin güçlenip iyileşmesine destek olan Doa Kozmetik AHA BHA Serum ile hâlâ tanışmadıysanız ürünü mutlaka cilt bakım rutininize eklemeniz gerekiyor. Ürün cildin yenilenmesini ve pürüzsüz bir cilt görünümü elde etmenizi sağlıyor. Tabii lekeli ciltler üzerinde düzenli kullanımda harika etkiler yaratan organik asitlerin kullanımına dikkat etmek, cilt sağlığı için önem taşıyor. Ürün ilk hafta 3 günde 1 olmak üzere yalnızca geceleri yatmadan önce uygulanıyor. Uygulamadan 3-4 dakika sonra yıkanıyor. Ayrıca gün içinde mutlaka güneş koruyucu kullanmak gerekiyor.

8. Sivilceleriyle başı dertte olanlara Cosrx Sivilce Söndürücü Bant

Tüm planlarınızı mahveden ve hayalinizdeki kusursuz makyajı elde etmenize engel olan sivilcelerinizle başa çıkmak için Cosrx Sivilce Söndürücü Bant'ın cilt bakım ürünleriniz arasında bulunması gerekiyor. Akneli ciltlerin bitmeyen çilesi sivilceleri söndürmek hem uzun zaman alıyor hem ciltte kalıcı izlere neden olabiliyor. Bu nedenle sivilce söndürücü bantlar işinizi oldukça kolaylaştırıyor. Acı veren iltihaplı sivilceler üzerinde bile etkili bantlar, yatmadan önce sivilcelerin üzerine yerleştirilebiliyor. Sabaha sivilcelerin acısız şekilde sönmesini sağlıyor. Makyaj üzerine bile yapıştırılabilen bantlara mutlaka şans vermelisiniz!

9. Luv it! Aydınlatıcı C Vitamini Serumu ile leke görünümünü azaltın

Akne ve güneş lekelerini azaltmada demirbaş ürünler arasına giren Luv it! Aydınlatıcı C Vitamini Serumu renk eşitsizliklerini düzenlemekle kalmıyor, cildinizin sağlıklı ve doğal parlaklığına kavuşmasını sağlıyor. İçeriğindeki niasinamid, hyalüronik asit ve panthenol sayesinde cildi nemlendiriyor ve hücrelerin yenilenmesine yardımcı oluyor. Cilt yüzeyindeki ölü hücreleri ve sivilcelerin yol açtığı pürüzleri temizleyerek yumuşacık bir ciltle sizi baş başa bırakıyor. Dermatolojik olarak test edilen aydınlatıcı serum, sabah ve akşam olmak üzere cilde masaj yapılarak uygulanabiliyor. Ancak gün içinde yapılan uygulama sonrasında güneş kremi kullanmayı unutmamak gerekiyor.

10. Akneli ciltler için Trina 2'li Akne Temizleyici Set

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Cildinizi kolayca temizlemek için uzun ömürlü bir cilt bakım ürünü arıyorsanız Trina 2'li Akne Temizleyici Set tam size göre! Tüm cilt tiplerinin kullanımına uygun ürünün kullanıcılarından tam not aldığını söylemeden geçmeyelim. Sadece akneye özel bakım yapmak yerine ciltteki yağ bezelerini temizlemek de pürüzsüz bir görünüm için büyük önem taşıyor. Ciltteki komedon, akne ve makyaj kalıntılarının neden olduğu problemleri pratik bir şekilde gidermeye yardım eden ürünü buhar uygulaması yaptıktan sonra cildinize uyguladığınızda daha etkili sonuçlar almanızı sağlıyor.