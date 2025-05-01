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Akne tedavisinde çığır açan buluş: Sivilce aşısı üretildi! mRNA aşısı nedir?

Dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen akne sorununa çığır açan bir çözüm yolda. Fransa merkezli bir ilaç firması, sivilce tedavisinde devrim yaratabilecek bir mRNA aşısı geliştirdi. Henüz test aşamasında olan bu aşı, klinik denemelerden başarıyla geçerse tarihte bir ilki gerçekleştirerek piyasadaki ilk akne aşısı olacak. Akne aşısı nedir? Detaylar haberimizde...

Akne tedavisinde çığır açan buluş: Sivilce aşısı üretildi! mRNA aşısı nedir?
Sedef Karatay

Akne, milyonlarca insanın karşılaştığı yaygın bir sorun olsa da etkili ve kalıcı bir tedavi yöntemi şimdiye kadar sınırlıydı.

Bilim dünyası, dünya genelinde 11-30 yaş arasındaki bireylerin yaklaşık %95’ini etkileyen akne (sivilce) sorununa çözüm bulmak için önemli bir adım attı. Fransa merkezli bir ilaç firması, akne tedavisinde çığır açabilecek bir mRNA aşısı geliştirdi. Henüz test aşamasında olan bu aşı, klinik denemelerden başarıyla geçerse piyasadaki ilk akne aşısı olacak.

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AKNE NEDİR VE NEDEN OLUŞUR?

Akne, ciltteki kıl köklerinin ve gözeneklerin tıkanmasıyla ortaya çıkan bir cilt rahatsızlığıdır. Genellikle yüz, üst kollar ve sırtta görülen lezyonlarla kendini gösterir. Ergenlik döneminde hormon değişiklikleri akneyi tetiklese de genetik faktörler, ilaç hassasiyetleri gibi unsurlar da bu soruna yol açabilir. Akne, fiziksel olduğu kadar psikolojik etkileriyle de bireylerin yaşam kalitesini düşürebiliyor.

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MRNA AŞISI NEDİR?

Fransa merkezli ilaç firmasının geliştirdiği aşı, mRNA teknolojisine dayanıyor. Bu teknoloji, vücuda bir patojenin genetik talimatlarını vererek bağışıklık sistemini harekete geçiriyor. Aşı, sivilce bakterisinin ürettiği proteinleri hedef alarak bağışıklık sisteminin bu bakterilere karşı savunma geliştirmesini sağlıyor.

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Aşının akne oluşumuna katkıda bulunan bakterilere karşı etkili bir bağışıklık tepkisi oluşturmayı amaçladığını belirtiyor. Ancak aşının çalışma mekanizmasına dair detaylar henüz tam olarak açıklanmadı.

2027’YE KADAR DENEYLER SÜRECEK

Aşının klinik denemelerine Nisan 2024’te başlandı. 2027’ye kadar sürmesi planlanan bu deneylerde, 18-45 yaş arası, orta ila şiddetli akne sorunu yaşayan yaklaşık 400 yetişkin yer alacak.

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Firmanın sözcüsü yaptığı açıklamada, aşının akne tedavilerini dönüştürme potansiyeline sahip olduğunu vurguladı. Mevcut akne tedavileri, uzun süreli kullanım gerektirebiliyor ve ciddi yan etkilere yol açabiliyor.

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