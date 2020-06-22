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AKOM uyardı! İstanbullular önümüzdeki 2 güne dikkat

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2020 11:43 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa'nın da aralarında bulunduğu 9 il için kuvvetli yağış beklendiğini açıklayıp 'sarı' uyarı yayımladı. Öte yandan AKOM, önümüzdeki iki gün boyunca İstanbul genelinde yağışlı havanın etkili olacağını, yağışlarında kısa süreli ve kuvvetli şekilde etkili olacağı belirtti.

AKOM uyardı! İstanbullular önümüzdeki 2 güne dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) bugün saat 13.00 ile 19.00 saatleri arası 9 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Sakarya, Kocaeli, Yalova'da beklenen yağışa ilişkin açıklama yapan Meteoroloji, "Yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadesini kullandı.

AKOM'DAN YAĞIŞ UYARISI!

Öte yandan İBB AKOM tarafından yapılan açıklamada, hafta sonu mola veren yağışların bugün öğle saatlerinden itibaren tekrardan başlayacağı ve çarşamba gününe kadar aralıklarla gök gürültülü sağanak şeklinde devam edeceği belirtildi. Yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren (saat 10:00) il genelinde yer yer kısa süreli ve kuvvetli şekilde etkili olacağı tahmin ediliyor. Aynı zamanda yağış anında kuvvetli rüzgâr da bekleniyor.

Yağış öncesi meteorolojik uyarılar doğrultusunda AKOM koordinasyonunda hâlihazırda bekleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, İSKİ, Yol Bakım, Çevre Koruma, Park Bahçeler, İBB Trafik, Zabıta ve 153 Yerinde Çözüm ekipleri meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirleri aldı. AKOM, bölgesel olarak kısa zaman diliminde (15-30 dakika) etkili olması beklenen yağışlarda yağmursuyu anında akışa geçtiği için yaşanabilecek problemlere karşı vatandaşların tedbirli olması konusunda vatandaşları uyardı.

AFAD'DAN 3 İL İÇİN UYARI

Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Bilecik, Eskişehir ve Kütahya illeri için sağanak yağış uyarısında bulundu.

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