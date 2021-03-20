AKP'de çifte değişim beklentisi: Kabine, kongre öncesinde değişebilir

AKP'nin 24 Mart'ta gerçekleştireceği 7. Olağan Kongre için geri sayım devam ederken partiyi 2023 seçimlerine taşıyacak yöneticilerin yanı sıra, kabinede de kısmi değişikliğe gidileceği beklentisi nedeniyle kulisler hareketli. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonu mesaisinin önemli bölümünü kabine ve parti yönetimini şekillendirmek için ayırdığı kulislerde yansıyan bilgilerden. Erdoğan'ın, AKP'nin en üst karar organı olan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun (MKYK) en az yarısını değiştireceği, kabinede kapsamlı değişime gidebileceği, bazı bakanların parti yönetime kaydırılabileceği, buna karşın kabinede ise siyasetçi kökenli isimlere daha fazla yer verileceği konuşuluyor. AKP'nin 24 Mart Çarşamba günü Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek 7. Olağan Büyük Kongresi için hazırlıklar tamamlanma aşamasına geldi. Kongrenin ana sloganı ise "Türkiye için güven ve istikrar" olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, genel başkanlık için tek aday olacağı kongrede, partinin en üst karar organı olan 50 üyeli MKYK üyeliği seçimi ile 11 üyeli Merkez Disiplin Kurulu üyeliği için seçim yapılacak.

Dar kapsamlı tüzük değişikliği olabilir Kongrede ayrıca tüzük değişikliği yapılması da planlanıyor. Bu kapsamda internet parti içinde iki yeni başkanlık kurulması yönünde olduğu ifade ediliyor. AKP içinde tüzük değişikliği ile genel başkanvekilliğinin kaldırılıp, "siyasi ve hukuk işleri başkanının" aynı zamanda genel başkanvekili olması önerisi de gündeme gelmişti. Ancak bu konudaki tüzük değişikliğinin kongrede yapılıp yapılmayacağı netleşmiş değil. Kongre öncesi kabine değişikliği beklentisi Ancak asıl merak edilen 2018'de cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesinden bu yana, Berat Albayrak'ın istifası ve Cahit Turan'ın Ulaştırma Bakanlığı'ndan alınması dışında kabinesini koruyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kongre öncesi veya sonrasında bir kabine değişikliğine gidip gitmeyeceği. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan birçok büyükşehir belediyesinin kaybedildiği 2019 yerel seçimlerinden sonra seçmenin verdiği mesajı aldığını ve "değişime gidecekleri" mesajını vermişti. Ancak seçimden hemen sonra böyle bir değişime gitmenin kırgınlıkları artıracağı hesap edilerek değişim, kongre sürecine ertelenmişti.

AKP kulislerinde bu nedenle değişimin parti yönetimiyle sınırlı kalmayacağı belirtilerek kabinede de kısmi değişikliğe gidilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Erdoğan'ın hafta sonu mesaisinin önemli bölümünü kabine ve parti yönetimini şekillendirmek için ayırdığı ve randevularını da büyük ölçüde bu nedenle iptal ettiği belirtiliyor. Erdoğan'ın değiştireceği bazı bakanları MKYK'ya alma yoluna gidebileceği, bu nedenle de kabine değişikliğinin çarşamba günü yapılacak kongreden hemen önce yapabileceği belirtiliyor. 'Kabinede siyaset kökenliler artabilir' İlk cumhurbaşkanlığı kabinesini alanında uzman, bir anlamda "teknokrat" isimlerden seçen Erdoğan'ın, yeni kabinede siyasetçi kökenli isim ağırlığının artacağı beklentisi yüksek. Ancak cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde kabineye giren milletvekilinin TBMM üyeliği sona eriyor. Erdoğan daha önce 5 milletvekili istifa ettirip kabinede görevlendirildiği için, yeni kabineye parlamentodan alacağı isimlerin son derece sınırlı olacağı, bazı eski milletvekillerinden ya da halen parti yöneticisi olan bazı isimlerin kabineye girebileceği belirtiliyor.

Yeni kabineye girebilecek isimler arasında halen parti sözcüsü olan Ömer Çelik'in de adı geçiyor. Eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın adı ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı ya da Meclis grup başkanlığı için konuşuluyor. Yıldırım'ın grup başkanı olması durumunda ise Naci Bostancı'nın kabineye kaydırılabileceği yorumu yapılıyor. Berat Albayrak dönebilir mi? Kasım ayında Instagram üzerinden Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifasını duyuran Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın parti veya kabinede yer alıp almayacağı da merak konusu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde muhalefetin özellikle Merkez Bankası döviz rezervindeki erime üzerinden hedef aldığı Albayrak'a sahip çıkmış ve muhalefete de "Damat kadar taş düşsün başınıza" sözleriyle tepki göstermişti. Erdoğan'ın özellikle Enerji Bakanlığı döneminden övgüyle söz etmesi nedeniyle Albayrak'ın yeniden kabineye dönebileceği yorumlarına neden olmuştu. Parti içinde bir grup "Bitti o iş" diyerek bu olasılığa şans tanımazken parti yönetimine, cumhurbaşkanı yardımcılığı veya Enerji Bakanlığı'na getirilebileceği iddiasını seslendirenler de var.