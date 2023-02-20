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Akrabalarının evlerini benzin döküp yaktı, savunması şaşkına çevirdi! 'Sadece biraz yangın çıkarıp...'

20.02.2023 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de İlker Kapan, tartıştığı 2 akrabasına ait evlere benzin döküp ateşe verdi. Tutuklu sanık İlker Kapan, ilk duruşmada, "Benim kastım, kimseyi öldürmek ya da yaralamak değildi; sadece biraz yangın çıkarıp, korkutmak istedim" sözleriyle kendini savundu. İşte olayın detayları...

Akrabalarının evlerini benzin döküp yaktı, savunması şaşkına çevirdi! 'Sadece biraz yangın çıkarıp...'

Dehşete düşüren olay, geçen yıl 23 Ekim'de Tepebaşı ilçesinde meydana geldi. Tartıştığı akrabaları Ramazan ve Bekir Karakuş'a ait evlere benzin döküp, ateşe veren İlker Kapan, polis ekiplerince yakalanıp, tutuklandı. İlker Kapan hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'konut dokunulmazlığının ihlali' ve 'mala zarar verme' suçlarından iddianame hazırlandı.

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Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya İlker Kapan ile taraf avukatları katıldı.

Babası ile şikayetçiler arasında borç meselesi olduğunu belirten İlker Kapan, "Benim kastım, kimseyi öldürmek ya da yaralamak değildi; sadece biraz yangın çıkarıp, korkutmak istedim. Olaydan dolayı çok pişmanım. Onların canlarına herhangi bir kastım olmadı. Mahkeme huzurunda tüm müştekiler ve ailelerinden özür dilemek istiyorum. Mal zararını da karşılamak isterim" dedi.

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ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ

Sanık ve babası ile aralarında bir husumet olmadığını söyleyen Ramazan Karakuş ise şikayetinden vazgeçtiğini söyledi. Bekir Karakuş ise "Zararım çoktur; giderilse dahi şikayetimden vazgeçmem. Beni çok zor durumda bıraktı" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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(DHA)

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