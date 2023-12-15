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  4. 'Akşam evinize erken gelin' Meteoroloji'den 7 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı! İstanbul da var... Uzman isim kar yağışını işaret etti! Son dakika 15 Aralık - 19 Aralık hava durumu

'Akşam evinize erken gelin' Meteoroloji'den 7 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı! İstanbul da var... Uzman isim kar yağışını işaret etti! Son dakika 15 Aralık - 19 Aralık hava durumu

15.12.2023 10:02 | Son Güncelleme:
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Bugün kar veya yağmur yağacak mı? Hafta sonu hava nasıl olacak? Kış aylarının yoğun şekilde kendini hissettirdiği günlerde vatandaşlar yağışlarla ilgili son durumu araştırmaya başladı. Meteoroloji'den 7 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı gelirken Prof. Dr. Orhan Şen, yağmur şeklindeki yağışların gece yarısından sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin kar yağışlı olacağını söyledi. Peki, bugün İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte son dakika 15 Aralık - 19 Aralık hava durumu

'Akşam evinize erken gelin' Meteoroloji'den 7 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı! İstanbul da var... Uzman isim kar yağışını işaret etti! Son dakika 15 Aralık - 19 Aralık hava durumu

Meteoroloji son hava durumu raporunu paylaştı! Peki hafta sonu hava nasıl? Meteoroloji'den İstanbul'un da aralarında olduğu 7 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı gelirken Prof. Dr. Orhan Şen, Edirne ve Kırklareli için kar yağışını işaret etti. İşte il il tahminler ve 15 Aralık - 19 Aralık hava durumu raporu...

"GECE YARISINDAN SONRA EDİRNE, KIRKLARELİ ÇEVRELERİ KAR YAĞIŞLI"

Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün cuma Marmara ve Ege'de yağış var. Rüzgar Marmara'da öğlene doğru kuzeye dönecek. Ege'de lodos devam edecek. Yağışlar yağmur şeklinde gece yarısından sonra Edirne Kırklareli çevreleri kar yağışlı. Sıcaklıklar Marmara Ege Batı Karadeniz'de 8-10 derece azalacak" dedi.

"AKŞAM EVİNİZE ERKEN GELİN"

Devamında Şen, "Marmara'da öğlen lodos yerini poyraza bırakacak. Öğleden sonra sıcaklıklar azalacak. İstanbul Çanakkale Bursa Edremit Kocaeli'nde kuvvetli yağmur olumsuzluk yaratabilir. Bugün akşam evinize erken gelin." ifadelerini kullandı.

BUGÜN İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Bir sonraki paylaşımında Şen, "Bugün İstanbul'da yağışların sabah saatlerinde avrupa, öğleden sonra il genelinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esecek. Bugün gündüz sıcaklık 12 yarın 8 derece. Yarın da İstanbul'da yağmur var. Kar yok." dedi.

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METEOROLOJİ'DEN SON HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Antalya, Isparta, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Marmara'nın batısı, İstanbul, Bursa, Yalova ve Kocaeli çevreleri ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimlerde kuvvetli kuzeyli rüzgarla birlikte hissedilir derecede (4 ila 12 derece) azalacağı, doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif arasıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Ege kıyılarında kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40 ila 70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

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METEOROLOJİ'DEN ÖNEMLİ UYARI

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Marmara'nın batısı, İstanbul, Bursa, Yalova ve Kocaeli çevreleri ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ulaşımda aksamalar vb. dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden esecek rüzgarın Marmara'nın batısı ve Ege kıyılarında kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40 ila 70 km/saat) fırtına şeklinde etkili olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Öte yandan Meteoroloji'den 7 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Balıkesir, Çanakkale ve Kırklareli için turuncu, Bursa, Edirne, İstanbul ve Tekirdağ için sarı kodlu uyarı yapıldı.

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İL İL HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, bölgenin batısı ile İstanbul, Bursa, Yalova ve Kocaeli çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde yer yer ve pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli kuzeyli rüzgarla birlikte il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Batısında, öğle saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KIRKLARELİ °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli kuzeyli rüzgarla birlikte il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

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EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ve Manisa çevrelerinin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Kıyı Ege'de güney yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden sonra kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Antalya ve Isparta çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah doğusu, öğle saatlerinden itibaren il geneli sağanak yağışlı

HATAY °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

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İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 16°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 16°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 16°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 13°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kıyı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AMASYA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 11°C
Az bulutlu

VAN °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

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GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C
Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 16°C
Az bulutlu

MARDİN °C, 12°C
Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 15°C
Az bulutlu

15 ARALIK HAVA DURUMU TAHMİNİ

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16 ARALIK HAVA DURUMU TAHMİNİ

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17 ARALIK HAVA DURUMU TAHMİNİ

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18 ARALIK HAVA DURUMU TAHMİNİ

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19 ARALIK HAVA DURUMU TAHMİNİ

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji
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