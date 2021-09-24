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  4. Aksaray'da feci kaza! Mevsimlik işçileri taşıyan minibüs TIR'a arkadan çarptı: 2'si bebek 17 yaralı

Aksaray'da feci kaza! Mevsimlik işçileri taşıyan minibüs TIR'a arkadan çarptı: 2'si bebek 17 yaralı

24.09.2021 07:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si bebek 17 kişi yaralandı.

Aksaray'da feci kaza! Mevsimlik işçileri taşıyan minibüs TIR'a arkadan çarptı: 2'si bebek 17 yaralı

Kaza, Aksaray-Adana karayolu Karasu Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 ay önce gittikleri Balıkesir’den Şanlıurfa’ya dönüş yapan mevsimlik tarım işçilerini taşıyan Mehmet E. (42) idaresindeki minibüs sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda Ankara’dan Osmaniye’ye giden Ali D. (45) yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı.

YARALILARIN ARASINDA 2 DE BEBEK VAR

Kaza sonucu minibüs sürücüsü araç içerisinde sıkışırken, minibüste yolcu olarak bulunan Amişe E. (42), Fatma A. (17), Tuğba E. (16), Sabiha E. (16), Elif A. (14), Mehmet B. (2), Redife E. (30), Mekiye E. (1), Zozan E. (14), Şile Y. (19), Mahmut Y. (21), İsmail B. (46), Redde A. (19), İsrafil A. (15), Meryem Y. (22) ve Hatice B. (31) yaralandı.

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DURUMLARI İYİ

Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri minibüs sürücüsü sıkıştığı yerden çıkartırken, UMKE ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Aksaray
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