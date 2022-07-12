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Aksaray'da sürücüsünü arı sokan otomobil şarampole düştü! 4 kişi yaralandı

12.07.2022 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray’da, sürücü 60 yaşındaki Mustafa Bezer'in sokması nedeniyle kontrolünü kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 4 kişi yaralandı. Kazada, otomobildeki Emirhan Ç. (11), Nazife Ç. (37), Hatem B. (73) ve Ayfer B. (40) yaralandı. Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Aksaray'da sürücüsünü arı sokan otomobil şarampole düştü! 4 kişi yaralandı

Aksaray-Ankara kara yolunda, otomobiliyle bayram tatili için ailesiyle Adana'ya gitmek üzere yola çıkan Mustafa B'yi Baymış köyü girişinde arı soktu.

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarpan otomobil şarampole girdi. Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

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YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada, otomobildeki Emirhan Ç. (11), Nazife Ç. (37), Hatem B. (73) ve Ayfer B. (40) yaralandı. Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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(AA-DHA)

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Aksaray
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