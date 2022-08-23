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Aksaray'da tuhaf olay! Telefondaki kişiye 'Aksaray’ı topla gel' deyip deyip devletin polisini dövdürmek için adam çağırdı

23.08.2022 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da meydana gelen olayda sigortasız araçla dolaşan ve aranması olan sürücü aracının bağlanacağını duyunca çılgına döndü. Telefonda aradığı kişiye polislerin kaşıntısı var. Burada adam kesiyorlar, 10 kişi birden üzerimize çullanıyor. Aksaray’ı topla gel'' dediği duyuldu. memurlara zorluk çıkaran sürücü, “Ben deliyim, kafama da sıksanız o arabayı yakarım ama vermem” dedi. Muayenesiz ve sigortasız araç bağlanarak çekici ile otoparka çekilirken toplamda 4 bin 297 TL trafik cezası kesildi.

Olay, İstiklal Mahallesi Raşit Daldal Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM), Trafik Denetleme ve Asayiş Şubesi ekipleri kentte huzur ve güvenin sağlanması amacıyla rutin uygulama yaptı. Mahalle ve çarşı bekçilerinin de katıldığı uygulamada şüphe üzerine otomobile “Dur” ihtarında bulunuldu. Durdurulan araç, sürücü ve yolcu üzerinde sorgulama yapan polis ekipleri aracın muayenesiz ve sigortasız, sürücü Tayfur İ.’nin (22) ise ehliyetsiz olduğunu tespit etti. GBT sorgulamalarında ise sürücü Tayfur İ. ile yanında bulunan kardeşi Sezer İ.’nin (18) da aranması olduğunu belirledi.

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Bunun üzerine polis trafik polisleri aracı otoparka çektirmek için çekici çağırdı. Aracının otoparka çekileceğini duyan ehliyetsiz sürücü Tayfur İ. polis ekiplerine sert ve agresif tavırlarıyla zorluk çıkarttı. Polis memurlarına olmadık sözler söyleyen ehliyetsiz sürücü Tayfur İ. telefonla ablası olduğunu iddia ettiği birini arayarak polis memurlarının adam kestiğini, kaşıntıları olduğunu belirterek adam çağırdı. “Basın gelin buraya” diyen sürücü, “Alo Fatih Mahallesinin girişine bir gelsene burada adam kesiyorlar ya 10 kişi birden üzerimize çullanıyorlar, bir bas gel Aksaray’ı topla gel bunların kaşıntıları var” dedi.

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“KAFAMA SIKIN, CANIMI ALSINLAR BU ARABAYI VERMEM”

Telefonla konuşurken tepkilerine de devam eden sürücü, “Benim kafama da sıksanız canımı da alsanız alamazsınız o arabayı yakarım gene de vermem. Arabayı vermem ben. Kur'an’a yemin ettim. Benim bu arabam hep polisler tarafından böyle oldu. Ben vermem, ben deliyim. Benim burada kafama sıksınlar, benim canımı alsınlar, ben bu arabayı vermem. Dört yıldır bu arabaya emek harcadım emek. Ben korkmam, Allah’tan başka kimseden korkmam. Dünyaya tek tabanca geldim kimseye de kendimi yedirmem. Benim kafama sıkın gene vermem benim dört yıldır emeğim var” diyerek zor anlar yaşattı.

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“DEVLET MEMURUYUM BANA DOKUNMAYIN”

Devlet memuru olduğunu belirterek polis ve bekçilerin kendisine dokunmamasını isteyen sürücü Tayfur İ., “Devletin memurunu çekemezsiniz, ben de devlet memuruyum, benim de haklarım var. Arabamı bağlamayın ehliyetli biri geliyor cezamı yazın arabamı almaya geliyorlar. Ehliyetli biri geliyor. Beni bırakın ben de memurum, bana dokunmayın. Ben sakinim, dokunmayın. Gücünüz bana mı yetecek” diyerek alkış tuttu. Polislerin sabrını sonuna kadar adeta sınayan sürücü, ters kelepçe takılarak polis aracına bindirildi. Şahsın yapılan kimlik kontrolünde Sevgi Evlerinden çıktıktan sonra kısa süre memurluk yaptığı ve pandemi döneminde uzaklaştırma aldığı öğrenildi. Muayenesiz ve sigortasız araç bağlanarak çekici ile otoparka çekilirken, sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL, aracının muayenesinin olmamasından 427 TL, sigortasız araç kullanmaktan 196 TL olmak üzere toplamda 4 bin 297 TL trafik cezası kesildi. 2 kardeş ifadeleri alınmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü.

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(İHA)

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Aksaray
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