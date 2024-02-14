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  4. Akşener adayı tanıttı, İYİ Partililer 'istifa' diye bağırdı! Toplantıda arbede çıktı: "Mansur başkan" sloganları yükseldi, Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım görevden alındı

Akşener adayı tanıttı, İYİ Partililer 'istifa' diye bağırdı! Toplantıda arbede çıktı: "Mansur başkan" sloganları yükseldi, Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım görevden alındı

14.02.2024 16:44 | Son Güncelleme:
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İYİ Parti'nin aday tanıtım toplantısında ortalık karıştı. Meral Akşener'in de katıldığı toplantıda partililerden 'istifa' sesleri yükseldi, arbede yaşandı. Partililerin Mansur Yavaş için attıkları slogan da dikkat çekti. Olay sonrası Ankara İl Başkanı görevden alındı.

Ankara’da İYİ Parti Etimesgut ilçe belediye başkan adayının açıklanmasının ardından ilçe teşkilat üyeleri durumu protesto etti.

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PARTİLİLER YENİ ADAYI TEPKİYLE KARŞILADI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara ilçe belediye başkan adayları için genel merkezde düzenlenen tanıtım törenine katıldı. Akşener, İYİ Parti Etimesgut Belediye Başkan adayını Hilmi Özer olarak açıkladı. İYİ Parti Etimesgut İlçe Teşkilatı üyeleri, aday olarak Özer’in açıklanmasını protesto etti.

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"İSTİFA" SESLERİ YÜKSELDİ

Teşkilat üyeleri, genel merkezde İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu ve Burak Akburak’ı istifaya davet etti. Salonda arbede yaşanan anlar da kameralara yansıdı.

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Genel Merkezde çekilen bir görüntüde de partililerin Mansur Yavaş için "Mansur başkan" sloganları attığı görüldü.

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ANKARA İL BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

AA'nın haberine göre olayın ardından Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım görevinden alındı, yerine Akif Sarper Önder atandı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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İYİ Parti
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